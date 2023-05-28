 

Zа Vойну: Выборы президента Турции. Второй тур

28.05.2023, 11:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня в Турции стартовал второй тур выборов президента. Для Турции они носят определяющий характер, так как вектор развития страны может существенно измениться.
Если не будет каких-то форс-мажоров, должен победить "друг Реджеп", несмотря на оказанное политическое, экономическое и медийное давление со стороны США.

Предвыборные расклады + большая часть социологии в его пользу и даже попытки Кылычдароглу рядится в националистического радикала не выглядят тем способом, который изменит конечный итог.
По сравнению с первым туром позиции Эрдогана укрепились, в том числе за счет сохранения контроля над парламентом, где оппозиция уже проиграла.

Главная интрига тут скорее в том, пойдет ли оппозиция с подачи Запада на уличный сценарий, чтобы наказать Эрдогана за его "многовекторность".

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Не косим одуванчики: несколько рецептов красоты на основе сорняка для здоровой сияющей кожи

28.05 / Мясо уходит из плова

28.05 / Политолог Вячеслав Ковтун отсудил в ЕСПЧ у российских телеканалов 3 млн долларов

28.05 / Россияне ждут роботов, которые будут доставлять их заказы

28.05 / RG рассказали, от каких видов рака умирают чаще всего и как снизить риски заболевания

28.05 / OnePlus Nord 2T взорвался в кармане владельца в Индии

28.05 / Мнение: О напрочь сорванном наступлении… Опять «договорняк»?

28.05 / Предотвращают появление прыщей и увеличивают выработку коллагена: зачем альфа-гидроксикислоты в косметике

28.05 / Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей

28.05 / РАН установила, что Киев мужского рода и лишила его звания «Мать городов русских»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика