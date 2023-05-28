Zа Vойну: Выборы президента Турции. Второй тур

Сегодня в Турции стартовал второй тур выборов президента. Для Турции они носят определяющий характер, так как вектор развития страны может существенно измениться.

Если не будет каких-то форс-мажоров, должен победить "друг Реджеп", несмотря на оказанное политическое, экономическое и медийное давление со стороны США.

Предвыборные расклады + большая часть социологии в его пользу и даже попытки Кылычдароглу рядится в националистического радикала не выглядят тем способом, который изменит конечный итог.

По сравнению с первым туром позиции Эрдогана укрепились, в том числе за счет сохранения контроля над парламентом, где оппозиция уже проиграла.

Главная интрига тут скорее в том, пойдет ли оппозиция с подачи Запада на уличный сценарий, чтобы наказать Эрдогана за его "многовекторность".

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