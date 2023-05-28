Мнение: О напрочь сорванном наступлении… Опять «договорняк»?

Новая серия блокбастера «Бабло побеждает зло» разворачивается в прямом эфире. Несколько предсказуемо, но… Блин! Да сколько же можно так цинично, беспардонно и нагло! Ни стыда, ни совести у людей…

Хотя, о чём это я?

На таких высотах, на этих «Олимпах» у тамошних обитателей совести не бывает априори. Так что и пенять не на что. И повлиять — никак: мы их не выбирали ©

В общем, случилось. Беспощадно и безжалостно сорвано очередное наступление… дефолта в #США. То самое, которого так ждали, так предвкушали… все диванные аналитики. Так уговаривали себя, что «в этот раз уже точно — всё». Ан, нет. Прилетела птичка обломинго. И даже героические усилия главы американского Минфина Джанет Йеллен, отодвинувшей критический барьер на целых четыре дня, до 5 июня, не потребовались.

Стороны сторговались.

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта. «Я только что разговаривал по телефону с президентом [Джо Байденом]. После того, как он потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», — сообщил конгрессмен в своем Twitter. Но подробности договорённостей он раскрывать не стал, объяснив, что сначала хочет поговорить с конгрессменами.

Позже «договорняк» по госдолгу подтвердил и Джо #Байден, также в Twitter. «Это важный шаг вперёд, который позволяет сократить расходы, защищая важнейшие программы для работающих граждан и развивая экономику для всех… Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят», — твитнул он. Президент назвал договорённость «хорошей новостью для американского народа», поскольку оно предотвратило «катастрофический дефолт», которого… так ждали в России.

Итак, США в очередной раз вплотную подошли к первому в своей истории дефолту, когда в январе госдолг страны достиг потолка в 31,4 трлн долл., что поставило под угрозу финансирование государственных расходов, в том числе и по обслуживанию долговых обязательств. Далее последовал затянувшийся торг с Конгрессом, поскольку в том же январе большинство в его нижней палате перешло к республиканцам, как бы «оппозиционным» правящим ныне демократам. По большому счёту, пляски вокруг бюджета и вокруг потолка госдолга являются своего рода ритуалом американской внутренней политики, призванным продемонстрировать избирателю недреманную заботу о нём со стороны «слуг народа». Которые при этом в первую очередь преследуют свои интересы. Впрочем, как раз из такого противоборства интересов и мнений, собственно, и складывается #демократия, которая при всех её недостатках всяко лучше одобренного начальством единомыслия. Но иногда случается и пощекотать нервы, да.

Хотя, наверное, в самой Америке вряд ли кто сомневался, что политики поторгуются и договорятся. Но в России почему-то верили, что в этот раз всё может пойти не так. Просто потому, что «ну очень хотелось» верить.

Ох, сколько же ещё разочарований их ждёт?

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