Предотвращают появление прыщей и увеличивают выработку коллагена: зачем альфа-гидроксикислоты в косметике

Альфа-гидроксикислоты представляют собой группу веществ, которые воздействуют на поверхность кожи. Они обозначаются как AHA на упаковке косметических средств. Молекулы таких кислот удаляют омертвевшие клетки и помогают коже обновляться, что положительно сказывается на состоянии эпидермиса. В статье мы расскажем, зачем альфа-гидроксикислоты присутствуют в косметике.

Что такое альфа-гидроксикислоты

AHA представляют собой органические кислоты. Эта группа веществ включает в себя следующие виды кислот:

яблочную; гликолевую; лимонную; молочную; винную.

Эти соединения обладают отшелушивающим действием и используются для ухода за кожей.

Альфа-гидроксикислоты подходят для всех типов эпидермиса. Они действуют мягко и редко вызывают побочные эффекты.

AHA входят в состав многих видов уходовой косметики. Далее мы подробно расскажем о полезных свойствах этих ингредиентов.

Отшелушивают кожные клетки

Как уже упоминалось, AHA помогают отшелушивать эпидермис. Эти кислоты удаляют омертвевший слой кожи и дают возможность расти новым клеткам.

Важно помнить, что не все средства с AHA обладают одинаковым отшелушивающим действием. На выраженность эффекта влияет как тип альфа-гидроксикислот, так и их концентрация.

Делают лицо ярче

Тусклость кожи часто связана со скоплением омертвевших клеток и закупоркой пор. В этом случае поможет использование средств на основе молочной кислоты. Она удаляет ороговевший слой кожи и делает лицо ярче.

Предотвращают появление прыщей

Прыщи часто появляются из-за закупорки пор и избытка жира на лице. Регулярное отшелушивание с помощью AHA устраняет скопление кожного сала. Это позволяет очистить поры и предотвратить появление прыщей.

Если ваша кожа склонна к расширению пор и образованию акне, то лучше использовать косметические продукты с гликолевой кислотой.

Увеличивают выработку коллагена

Коллаген – это белок, который необходим для поддержания эластичности и молодости кожи. С возрастом его выработка уменьшается. В результате эпидермис становится менее упругим.

Отшелушивание кожи с помощью продуктов AHA увеличивает выработку коллагена. Эта процедура разрушает старые коллагеновые волокна и способствует образованию новых.

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Уменьшают вредное воздействие ультрафиолета

Воздействие солнечных лучей ускоряет старение кожи. Эту проблему можно уменьшить, если регулярно наносить продукты с AHA.

Важно помнить, что косметические средства с альфа-гидроксикислотами увеличивают фоточувствительность кожи. Поэтому после их применения необходимо наносить солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF.

Делают кожу гладкой

Альфа-гидроксикислоты очищают поры и улучшают увлажнение кожи. Они способствуют восстановлению защитного барьера эпидермиса. Это может сделать кожу более гладкой и нежной.

Уменьшают морщины и тонкие линии

Гликолевая и молочная кислоты усиливают регенерацию клеток. Это делает кожу более упругой и сводит к минимуму морщины и тонкие линии.

Исследования доказали, что регулярное применение средств с AHA в течение нескольких недель улучшает общую текстуру кожи.

Стимулируют приток крови к коже

Продукты с AHA стимулируют приток крови к коже. Это улучшает цвет лица, а также помогает клеткам эпидермиса получать питательные вещества.

Способствуют усвоению других продуктов

Отшелушивание с помощью альфа-гидроксикислот подготавливает кожу к усвоению других косметических продуктов. Они легче впитываются в эпидермис, очищенный от ороговевшего слоя.

Заключение

Как уже упоминалось, продукты с альфа-гидрокислотами считаются относительно безопасными и подходят для всех типов эпидермиса. Но в редких случаях они могут вызывать зуд и покраснение у обладателей чувствительной кожи. Если у вас возникли такие проблемы, то следует проконсультироваться с дерматологом.