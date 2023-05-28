 

Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей

28.05.2023, 10:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Шоумен Стас Барецкий продолжает шокировать общественность своими необычными поступками. Совсем недавно он заявил, что купил замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь, а на днях сообщил, что начинает распродажу имущества, которое якобы осталось в замке. Первым лотом на аукционе стали туфли Примадонны, которые, по словам Барецкого, он обнаружил в бывшем доме певицы.

Туфли, как утверждает шоумен, были изрядно изношены и многократно надеты певицей. Однако это не мешает Барецкому установить за них стартовую цену в миллион рублей. Шоумен уверен, что найдется покупатель, готовый заплатить за этот уникальный предмет больше всех других кандидатов.

Несмотря на то, что туфли выглядят довольно скромно и не привлекают внимания своим дизайном, они стали объектом желания для коллекционеров и богатых любителей. Многие считают, что это не просто обувь, а настоящий исторический артефакт, который связан с жизнью и творчеством одной из самых знаменитых певиц России.

Некоторые журналисты высказывают предположение, что продажа туфлей Пугачевой является лишь способом для Барецкого привлечь внимание к своей персоне. Однако, как бы то ни было, этот аукцион уже вызвал большой интерес у многих людей, которые хотят приобрести этот уникальный предмет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Мясо уходит из плова

28.05 / Политолог Вячеслав Ковтун отсудил в ЕСПЧ у российских телеканалов 3 млн долларов

28.05 / Россияне ждут роботов, которые будут доставлять их заказы

28.05 / RG рассказали, от каких видов рака умирают чаще всего и как снизить риски заболевания

28.05 / OnePlus Nord 2T взорвался в кармане владельца в Индии

28.05 / Zа Vойну: Выборы президента Турции. Второй тур

28.05 / Мнение: О напрочь сорванном наступлении… Опять «договорняк»?

28.05 / Предотвращают появление прыщей и увеличивают выработку коллагена: зачем альфа-гидроксикислоты в косметике

28.05 / РАН установила, что Киев мужского рода и лишила его звания «Мать городов русских»

28.05 / Умение быть собой – 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика