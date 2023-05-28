Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей

Шоумен Стас Барецкий продолжает шокировать общественность своими необычными поступками. Совсем недавно он заявил, что купил замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь, а на днях сообщил, что начинает распродажу имущества, которое якобы осталось в замке. Первым лотом на аукционе стали туфли Примадонны, которые, по словам Барецкого, он обнаружил в бывшем доме певицы.

Туфли, как утверждает шоумен, были изрядно изношены и многократно надеты певицей. Однако это не мешает Барецкому установить за них стартовую цену в миллион рублей. Шоумен уверен, что найдется покупатель, готовый заплатить за этот уникальный предмет больше всех других кандидатов.

Несмотря на то, что туфли выглядят довольно скромно и не привлекают внимания своим дизайном, они стали объектом желания для коллекционеров и богатых любителей. Многие считают, что это не просто обувь, а настоящий исторический артефакт, который связан с жизнью и творчеством одной из самых знаменитых певиц России.

Некоторые журналисты высказывают предположение, что продажа туфлей Пугачевой является лишь способом для Барецкого привлечь внимание к своей персоне. Однако, как бы то ни было, этот аукцион уже вызвал большой интерес у многих людей, которые хотят приобрести этот уникальный предмет.