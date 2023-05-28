РАН установила, что Киев мужского рода и лишила его звания «Мать городов русских»

Учёный совет Института русского языка РАН единогласно поддержал инициативу о лишении Киева статуса «матери городов русских».

Как подчёркивают филологи, почётное звание столица Украины получила при советской власти в рамках украинизации, хотя реальных оснований для его присвоения не было.

– Начнём с того, что Киев – это слово мужского рода, тогда как мать является словом женского рода. Исторически центр русской земли находился намного восточнее Киева, ближе к Москве, Калуге и Твери. Наконец, за последние 30 лет Киев предал и продал всё русское, – рассказал заместитель главы Института русского языка Дмитрий Мендель.

В ближайшее время решение филологов будет оформлено в качестве законопроекта – соответствующие обращение уже поступило в Государственную думу. Парламент рассмотрит вопрос в конце мая и уже с 1 июля 2023 года статус «Мать городов русских» получит Тверь. Предлагается перенести туда часть столичных функций, а также разработать программу по привлечению туристов.

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