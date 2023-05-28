На сайте “Вкусно – и точка” проводится аудит нарушения данных

Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов быстрого питания “Вкусно – и точка” отслеживают информацию об утечке данных на сайте “Работа – и точка”, предназначенном для соискателей работы. Об этом пояснила пресс-служба компании, передает ТАСС.

В пресс-службе сообщили, что отделы информационных технологий и безопасности проверяют, насколько достоверны утечка данных с “Работы-и-точки”.

Ранее Telegram-канал Infosecurity сообщил, что хакеры опубликовали в открытом доступе данные, которые могут быть связаны с “Вкусной – и Точкой”. Канал утверждает, что опубликованный файл содержит данные почти о 300 000 соискателей.

Международное агентство сетевых коммуникаций OMD OM Group провело опрос во второй половине февраля. Более четверти россиян назвали “Вкусно – и точка” самым большим открытием этого года.