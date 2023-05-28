 

200 литров воды на квадратный метр — Испанию и Италию заливает дождями

28.05.2023, 8:25, Новости дня
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На Восточном побережье Испании и на юге Италии бушуют невиданной силы грозы и ливни, пишет TF1. Улицы городов превращаются в стремительные водные потоки, уносящие автомобили. В итальянском регионе Эмилия-Романья от последствий наводнений скончалось уже 15 человек, передаёт телеканал.

Поступок, который нельзя объяснить.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Куда она с коляской? Быть не может!

Эта женщина пытается перейти полностью затопленную улицу.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Она падает! Нужно ей помочь!

Трагедии удалось избежать, благодаря этому мужчине, едва успевшему спасти ребёнка в коляске. Эти кадры были сняты в Беникасиме на Восточном побережье Испании. Улицы превратились в водный поток…

МУЖСКОЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  Он хотел переехать через улицу!

…загнавший в ловушку водителя этой машины, которую унесло потоком на несколько десятков метров.

МУЖСКОЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Господи! Какой мощный поток!

Этим утром на землю пролилось 200 литров воды на квадратный метр — рекордное число осадков в этом регионе за 60 лет. Однако Испания не единственная страна, пострадавшая от этих разрушительных ливней.

Вчера в окрестностях Неаполя на юге Италии улицы этого поселения залило водой всего за 20 минут. В этом наводнении погиб мужчина: его задавил автомобиль, унесённый ливневым потоком. Вот уже неделю в стране бушуют страшные наводнения, унёсшие жизни 15 человек в регионе Эмилия-Романья. От этих свирепых бурь пострадали несколько регионов Италии.

ГОЛОСА ЗА КАДРОМ: Мама дорогая!

ЛУИ БОДЕН, метеоролог, специалист метеослужбы телеканалов LCI/TF1: Над севером Европы завис антициклон. Он находится над Англией, севером Франции, Скандинавией. Таким образом, штормовые ветра не могут его обойти. И что они делают? Они идут южным путём и перемещаются между Португалией, Испанией, югом Франции, Италией и даже частично Хорватией, а также Грецией.

Эта ситуация, вероятно, продлится ещё несколько дней и может вновь стать причиной сильных ливней.

Дата выхода в эфир 26 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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