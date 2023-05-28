 

“Может скопиться грибок”: как безопасно использовать мочалку

28.05.2023, 7:00, Новости дня
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Мочалка для душа – предмет личной гигиены, который, при ненадлежащем уходе, может вызвать проблемы с кожей. О том, как безопасно использовать мочалку, а также о правильном сроке ее использования, рассказала журналистам врач-дерматолог Татьяна Егорова.

По словам доктора, достаточно просто можно понять, что “срок годности” аксессуара закончился. Сделать это можно изучив степень износа ее волокон. Иными словами, как только они истрепались, пора отправляться в магазин за новым изделием.

Кроме того, подчеркивает специалист, за мочалкой нужно правильно ухаживать: тщательно промывать ее после каждого использования, а затем давать ей высохнуть. В таком случае вы сможете свести к минимуму образование внутри аксессуара бактерий или плесени.

Если же вы – счастливый обладатель мочалки из натуральных волокон, то получится продлить срок ее службы в домашних условиях. Мочалку нужно просто-напросто прокипятить. Повторять эту процедуру следует один раз в две недели.

“В противном случае в ней может скопиться грибок. Это может привести к появлению гнойничковых воспалений”, – предостерегла читателей врач-дерматолог.


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