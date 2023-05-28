Мнение: О «Кинжалах» против «Патриотов»… Таки 0:0?

Три главных вопроса уходящего мая остаются в повестке дня. Что с главкомом ВСУ Валелием Залужный, который пропал, погиб, «воскрес», но так и не в состоянии дать полноценного интервью в преддверии решительного контрнаступления? Успеют ли ВСУ контрнаступить за оставшиеся дни мая или снова перенесут свой Sturm und Drang? И чем же в итоге закончилась дуэль российских «Кинжалов» с американскими «Патриотами», по поводу которой шли тонны комментариев?

О последнем и поговорим в этот субботний вечер.

На Би-Би-Си вышел подробный разбор на тему, «можно ли российский “Кинжал” сбить комплексом Patriot?». Сама постановка вопроса говорит о недюжинных сомнениях забугорных экспертов в правдивости заявлений Украины относительно событий начала мая, когда ПВО под Киевом якобы сбила российскую гиперзвуковую ракету. С другой стороны, идёт параллельный разбор, могли уже «Кинжал» разбить в пух и прах американский ЗРК стоимостью в полмиллиарда долларов (одна только ракета к этому комплексу обходится в 4 млн долл.).

Канва событий такая. 8 мая, накануне российского Дня Победы, ВСУ объявили, что 4 мая, ЗРК Patriot перехватила над Киевом российский «Кинжал». Ещё через пару дней мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал части сбитой ракеты, вызвав дискуссию в интернете о том, принадлежат ли они «Кинжалу» или являются деталями других российских авиационных боеприпасов. Наконец, спустя несколько дней, 16 мая, Россия произвела массированные ракетные пуски, уничтожив, по заявлению МО РФ, многофункциональную РЛС, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.

Что выяснилось спустя время?

Российская ракета «Кинжал», как считается, была создана на основе российской баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». На это указывает внешнее сходство «Кинжала» и ракеты 9М723 «Искандера». Возможно, и компоновка у них одинаковая.

Из этого следует, что показанная на фото с украинской стороны непонятная болванка не могла быть частью «Кинжала».

Она вдвое меньше по высоте и раза в полтора — по диаметру. В Сети предположили, что Виталий Кличко выдал за «Кинжал» боевую часть бомбы БетАБ-500ШП. Её действительно могла перехватить ракета ЗРК «Патриот», которая буквально таранит свои цели. Других доказательств со стороны Украины не было и, наверное, на этом вопрос о событиях 4 мая можно закрывать. Тем более, что заявления американских лиц по теме также имели в первооснове украинские источники.

Теперь обратный вопрос: уничтожил ли «Кинжал» установку «Патриот»?

Судя по известным данным, аэробаллистическая ракета «Кинжал» на последнем этапе полёта заходит на цель практически отвесно. Это делается для того, чтобы осложнить работу ПВО. У радаров обнаружения, которые следят за воздушным пространством, часто бывает так называемая мёртвая воронка — слепая зона прямо над радаром, где они не могут отследить объекты, либо хуже их видят. Кроме того, российская ракета вероятно, использует ложные цели. Они называются 9Б899 и представляют собой оперенные цилиндры длиной около полуметра.

Далее, угол наведения самого современного радара комплекса Patriot – AN/MPQ-65 – в режиме сопровождения цели составляет 90 градусов. То есть он по идее способен отследить ракету, которая находится над ним. Однако если несколько ракет направляются под небольшими углами, то какие-то из них, вероятно, окажутся вне зоны контроля, утверждают источники Би-Би-Си. Также факт повреждения, но не уничтожения батареи подтвердили американцы. При этом сообщений о перемещении каких-то компонентов американского ЗРК из Украины в другие страны не появлялось, что может свидетельствовать о том, что повреждения могли быть либо фатальными, когда вывозить уже нечего, либо настолько лёгкими, что их можно исправить на месте. Скорее всего, некие повреждения ЗРК действительно были, поскольку поражение целей в окрестностях Киева российскими средствами немного возросло в последующие дни.

Но не фатально. Кроме того, отсутствуют данные о перемещении новых «Патриотов» взамен якобы утраченного ЗРК

В сухом остатке получается — 0:0?

Ждём «второго тайма»?

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