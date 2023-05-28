 

Мнение: Как Эрдоган предотвратил Майдан

28.05.2023, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Завтра в Турции пройдет второй тур президентских выборов.

После первого тура я написал: «Есть ли у Эрдогана шанс после второго тура сложить президентские полномочия? Конечно, есть, но этот шанс мизерный. Оппозиция, похоже, в первом туре уже мобилизовала всех своих сторонников».

Сегодня я думаю, что у оппозиции нет даже мизерного шанса. Скорей всего, за 69-летнего Реджепа Тайипа Эрдогана проголосуют 60-65% избирателей и он сохранит должность главы государства.

А за 74-летнего Кемаля Кылычдароглу, скорей всего, проголосует куда меньше, чем 24 568 196 избирателей, голосоващих за него в первом туре. Точнее, в массе своей это были голоса не за Кылычдароглу, это были голоса против Эрдогана. Многие из них, подозреваю, вообще не придут на второй тур.

У меня есть подозрения, что Эрдоган вполне мог оформить победу еще в первом туре. Думаю, что турецким избиркомам не составило бы большого труда накинуть голосов действующему президенту. Но эту победу оппозиция не приняла бы, призвала бы своих сторонников на баррикады. И начался бы турецкий Майдан.

Видимо,   у Эрдогана оказались мудрые советники, которые предложили перевести выборы во второй тур, дать возможность населению выпустить пар, успокоиться. Так оно и получилось.

Скорей всего, победу Эрдогана во втором туре население воспримет, как победу в честной, демократической борьбе. И не ринется на баррикады…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Мнение: Чьи дальнобойщики выиграют, угроза подорожания рыбы и импортозамещение спасательного оборудования

27.05 / Тенденции летней моды 2023: лучшие тренды сезона для женщин старше 60

27.05 / «Нам блокируют возможность защищаться»

27.05 / “Дразнит ее”: что на самом деле между Бузовой и Тарасовым

27.05 / Популярный Marketplace отказался продавать Alan Wake 2 в России

27.05 / Сборная Канады по хоккею установила рекорд чемпионата мира

27.05 / «Надеюсь, вы это прочитаете и вам станет стыдно» – Зеленский опубликовал в Facebook статью, в которой осудил жителей КНДР за отсутствие протестов

27.05 / Пожизненное — со второй попытки

27.05 / Zа Vойну: Наличные или карта

27.05 / Толстовка с круглым вырезом и фланелевая рубашка: примеряем «образ бойфренда», заглянув в шкаф своего парня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика