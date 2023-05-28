Мнение: Как Эрдоган предотвратил Майдан

Завтра в Турции пройдет второй тур президентских выборов.

После первого тура я написал: «Есть ли у Эрдогана шанс после второго тура сложить президентские полномочия? Конечно, есть, но этот шанс мизерный. Оппозиция, похоже, в первом туре уже мобилизовала всех своих сторонников».

Сегодня я думаю, что у оппозиции нет даже мизерного шанса. Скорей всего, за 69-летнего Реджепа Тайипа Эрдогана проголосуют 60-65% избирателей и он сохранит должность главы государства.

А за 74-летнего Кемаля Кылычдароглу, скорей всего, проголосует куда меньше, чем 24 568 196 избирателей, голосоващих за него в первом туре. Точнее, в массе своей это были голоса не за Кылычдароглу, это были голоса против Эрдогана. Многие из них, подозреваю, вообще не придут на второй тур.

У меня есть подозрения, что Эрдоган вполне мог оформить победу еще в первом туре. Думаю, что турецким избиркомам не составило бы большого труда накинуть голосов действующему президенту. Но эту победу оппозиция не приняла бы, призвала бы своих сторонников на баррикады. И начался бы турецкий Майдан.

Видимо, у Эрдогана оказались мудрые советники, которые предложили перевести выборы во второй тур, дать возможность населению выпустить пар, успокоиться. Так оно и получилось.

Скорей всего, победу Эрдогана во втором туре население воспримет, как победу в честной, демократической борьбе. И не ринется на баррикады…

Фотография отсюда

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