Мнение: Чьи дальнобойщики выиграют, угроза подорожания рыбы и импортозамещение спасательного оборудования

1. Читатели пишут по поводу польских фур, которым запретили заправляться дешёвым русским бензином и вообще осуществлять перевозки в России (ссылка). Краткая суть реплики — поляки-то проиграют, но выиграют в итоге отнюдь не российские дальнобойщики:



…российские фуры давно уже не могут возить грузы Китай-Европа — ещё в апреле 2022 года, в рамках пятого пакета санкций Евросоюза против России, введён запрет для российских автомобильных перевозчиков осуществлять автомобильные перевозки грузов по территории ЕС.

Материальный выигрыш от запрета польских грузовиков получат прибалтийские перевозчики. Они могут с точки зрения законодательства всех стран — и в Европу ездить, и в Россию.

Немцы тоже могут, но немцы боятся. Немецкому водителю нужно Бог знает сколько заплатить за поездку в РФ, и всё равно таких мало. Литовцы, латыши, эстонцы, поляки, в меньшей степени финны — ближайшие соседи, они не боятся.

Уж не знаю, это прибалтийские транспортные компании пролоббировали, или им подфартило так — но в выигрыше именно они.

Замечу, что процедура лоббирования в ГосДуме РФ совершенно непрозрачная. Думаю, что “поймать на слабо” — один из самых эффективных ходов с точки зрения лоббиста. Каждый депутат будет бояться, что его сочтут недостаточно ненавидящим внешних врагов, и на всякий случай проголосует “за”, даже если он юридически в теме и понимает, что выигрыш для транспортного бизнеса РФ от этого шага равен строго 0 (нулю).

Полагаю, главное, чтобы для российского транспортного бизнеса не было проигрыша. В теории, до границы с Прибалтикой доставлять товары смогут всё же российские перевозчики. Также нужно учесть, что немало прибалтийских дальнобойщиков – русскоязычные, которых в странах Прибалтики угнетают.

Наконец, Польша является одним из главных спонсоров и помощников бандеровского режима на Украине. Прибалтийские страны в силу своего более отдалённого географического положения, малого населения и слабых экономик столь негативной роли не играют: они тоже вредят нам, но не настолько сильно. Поэтому, с точки зрения выбора меньшего из двух зол, нам выгоднее, чтобы посредником в транзите через Россию в ЕС была Прибалтика, а не Польша… по крайней мере до тех пор, пока не появится третьей альтернативы — венгерских или сербских дальнобойщиков, например.

2. Ещё одно ожидаемое дискуссионное изменение в российском законодательстве (ссылка):



Из-за изменения Таможенного кодекса в России может подорожать рыба. Об этом предупредил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ; объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба», «Норебо» и For Group) Алексей Осинцев, его слова приводит газета «Ведомости».

Нововведения приведут к тому, что добытая в зонах действия международных договоров в исключительных экономических зонах рыба не будет признаваться продукцией ЕАЭС. В результате за нее придется платить ввозную пошлину в размере пяти процентов и НДС в 10 процентов. Новые издержки рыбаков скажутся на ценах продукции на внутреннем рынке и снизят ее конкурентоспособность, добавил Осинцев.

Сейчас Таможенный кодекс не регулирует вопрос происхождения, поэтому добытая в иностранных морях рыба не считается импортируемым товаром. Вопрос об изменении поправок экспертная группа по совершенствованию таможенного регулирования в ЕАЭС планирует рассмотреть уже 22-23 мая.

В 2022 году российские компании добыли в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана 576,9 тысячи тонн водных ресурсов. Общий объем вылова в стране составляет 4,7 миллиона тонн, говорит статистика Росрыболовства.

У меня нет своего мнения по поводу изменений. Знаю только одно: и в рыбной отрасли, и в таможенном ведомстве у нас очень многое требует пересмотра.

3. Россия производит значительную часть необходимого оборудования для наших сырьевых отраслей, однако по ряду позиций, которые до недавних пор считались второстепенными, у нас было отставание. В частности, это касалось оборудования в сфере безопасности и жизнеобеспечения. Этот пробел вскоре обещают исправить (ссылка):

В России появится новый холдинг для импортозамещения в нефтехимии. «Ростех» объединит не менее 15 предприятий. Об этом в четверг, 18 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источник в госструктурах.

По словам собеседника газеты, холдинг планирует выпускать самолетные системы жизнеобеспечения, самоспасатели для горняков, респираторы, газоанализаторы, костюмы химзащиты, обеззараживающие системы для медицины и многое другое. На базе холдинга задуман запуск новых производств, в которые планируется инвестировать порядка четырех миллиардов рублей.

Предполагается, что компания в перспективе двух-трех лет сможет занять ряд перспективных ниш, в которых до недавнего времени преобладали зарубежные производители. В «Ростехе» информацию о создании нового холдинга подтвердили, решение утверждено набсоветом корпорации. Генеральным директором холдинга назначен глава «Союзхимэкспорта» Алексей Станкин.