 

Смещение даты возможного дефолта США на 5 июня даёт «время отдышаться»

27.05.2023, 20:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила о том, что, по последним расчётам, средств у Вашингтона хватит не до 1 июня, как прогнозировалось ранее, а до 5 июня, пишет The Washington Times. Это смещении возможной даты дефолта даёт время отдышаться, давая Белому дому и палате представителей дополнительное пространство для заключения сделки по повышению потолка госдолга.


AP

Министр финансов США Джанет Йеллен cдвинула прогнозируемую дату объявления дефолта на 5 июня, что, как пишет The Washington Times, даёт «время отдышаться». Дефолт, уточняет издание, будет объявлен в том случае, если конгресс не поднимет лимит долга.

О смещении даты дефолта Йеллен сообщила в письме спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, заявив, что входящие налоговые поступления изменили расчёт.

«Основываясь на самых последних доступных данных, мы теперь оцениваем, что у Минфина к 5 июня будет недостаточно ресурсов для выполнения обязательств правительства, если конгресс не повысит или не приостановит потолок долга», — написала Йеллен.

Это объявление прозвучало в то самое время, когда переговорщики президента Байдена и спикера Маккарти спешно пытаются заключить сделку по повышению потолка госдолга, который в настоящее время составляет $31,4 трлн.

Изначально Йеллен предупреждала о том, что США, возможно, окажутся не в состоянии платить по всем своим счетам уже 1 июня.

«Из прошлых тупиковых ситуаций с потолком долга нам известно, что ожидание до последней минуты его приостановки или увеличения может нанести серьёзный ущерб бизнесу и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединённых Штатов», — добавила Йеллен.

Переговоры об ограничении долга должны пройти в эти выходные. Однако несмотря на достигнутый прогресс, обе стороны по-прежнему далеки друг от друга, в частности, в вопросе сокращения расходов.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / “Дразнит ее”: что на самом деле между Бузовой и Тарасовым

27.05 / Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде

27.05 / “Я ухожу”: Высоцкая сделала публичное заявление

27.05 / Красотка из “Уральских пельменей” выпятила сочные ягодицы на улице

27.05 / Фото Волочковой с набухшей грудью вызвало шквал негодования

27.05 / “Двойное дно” Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала

27.05 / На саммите в Вильнюсе НАТО предложит Киеву более тесное партнёрство, но не членство

27.05 / Пропутинский экономист – Украина стала жертвой лоббистских кампаний американского ВПК

27.05 / Собчак раскритиковала устаревший и бедный стиль свадьбы Дакоты

27.05 / Дочь певицы Славы призналась в серьезных проблемах после родов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика