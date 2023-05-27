Смещение даты возможного дефолта США на 5 июня даёт «время отдышаться»

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила о том, что, по последним расчётам, средств у Вашингтона хватит не до 1 июня, как прогнозировалось ранее, а до 5 июня, пишет The Washington Times. Это смещении возможной даты дефолта даёт время отдышаться, давая Белому дому и палате представителей дополнительное пространство для заключения сделки по повышению потолка госдолга.



AP

Министр финансов США Джанет Йеллен cдвинула прогнозируемую дату объявления дефолта на 5 июня, что, как пишет The Washington Times, даёт «время отдышаться». Дефолт, уточняет издание, будет объявлен в том случае, если конгресс не поднимет лимит долга.

О смещении даты дефолта Йеллен сообщила в письме спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, заявив, что входящие налоговые поступления изменили расчёт.

«Основываясь на самых последних доступных данных, мы теперь оцениваем, что у Минфина к 5 июня будет недостаточно ресурсов для выполнения обязательств правительства, если конгресс не повысит или не приостановит потолок долга», — написала Йеллен.

Это объявление прозвучало в то самое время, когда переговорщики президента Байдена и спикера Маккарти спешно пытаются заключить сделку по повышению потолка госдолга, который в настоящее время составляет $31,4 трлн.

Изначально Йеллен предупреждала о том, что США, возможно, окажутся не в состоянии платить по всем своим счетам уже 1 июня.

«Из прошлых тупиковых ситуаций с потолком долга нам известно, что ожидание до последней минуты его приостановки или увеличения может нанести серьёзный ущерб бизнесу и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединённых Штатов», — добавила Йеллен.

Переговоры об ограничении долга должны пройти в эти выходные. Однако несмотря на достигнутый прогресс, обе стороны по-прежнему далеки друг от друга, в частности, в вопросе сокращения расходов.

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