Сборная Канады по хоккею установила рекорд чемпионата мира

Хоккейная Канада установила новый рекорд на чемпионатах мира, выйдя в финал в 4-й раз. Об этом пишет корреспондент “Ленты.ру”.

С момента введения плей-офф в 1992 году ни одна команда не смогла добиться такого успеха. Канадцам также принадлежал предыдущий рекорд – три финала подряд. Эта серия была достигнута командой трижды – в 2003-2005 и 2007-2009 годах. Канада обыграла команду Латвии 27 мая в полуфинальном матче Кубка мира 2023 года. Этот матч закончился со счетом 4:2. В финале канадцы встретятся с победителем из США или Германии. Начало матча запланировано на 18:20 по московскому времени 27 мая 2018 года.

Финал Кубка мира состоится 28 мая. В настоящее время действующим победителем турнира является Финляндия. Санкции, наложенные Международной федерацией хоккея на Россию, не позволили команде принять участие в турнире.