 

«Надеюсь, вы это прочитаете и вам станет стыдно» – Зеленский опубликовал в Facebook статью, в которой осудил жителей КНДР за отсутствие протестов

27.05.2023, 19:33, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook* статью, в которой осудил жителей КНДР за поддержку режима, который сотрудничает с российскими властями и даже выражает готовность отправить солдат для перелома ситуации на украинском театре боевых действий.

Зеленский выразил надежду на то, что северные корейцы прочитают его статью и им станет стыдно. Он добавил, что слышал о проблемах с доступом к западным соцсетям в КНДР, и поэтому продублировал статью на своём сайте.

– Годами и десятилетиями вы выбираете себе в лидеры людей, которые не просто сотрудничают с преступным российским режимом, но ещё и проявляют в этом инициативу, – пристыдил Зеленский корейцев. – Не думайте, что этого мы не замечаем. Согласно результатам парламентских выборов 2019 года, за преступную Трудовую партию Кореи и её прихлебателей проголосовали 99,99% населения. Вам должно быть очень стыдно. Вы должны выходить на протесты, а не поддерживать режим своим молчанием.

Глава государства добавил, что подавляющее большинство жителей КНДР также выходят на демонстрации с символикой, напоминающей коммунистическую – и это при том, что Верховная рада официально запретила её демонстрацию, равно как и коммунистическую идеологию. Этот факт тоже не способствует налаживанию конструктивных отношений и выставляет северокорейцев «народом-преступником», заключил он.

* Продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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