Толстовка с круглым вырезом и фланелевая рубашка: примеряем «образ бойфренда», заглянув в шкаф своего парня

Чтобы создать современные и стильные образы, достаточно включить в свой гардероб мужские изделия. В данном случае можно и нужно проинспектировать шкаф бойфренда (если, конечно, он не против). Вдохновляемся эффектными аутфитами.

Мужская рубашка

Наверняка у вашего парня найдется такой базовый предмет капсульного гардероба, как белая рубашка. Подобное изделие прекрасно подойдет для презентации образа бойфренда. Для этого сочетайте такой верх с менее объемным низом, например с шортами или джинсами скинни.

Футболка с принтом

Обычно у парней есть в наличии футболки нейтрального оттенка с принтами, например с логотипами любимых групп или с портретами кумиров. Подобную футболку также можно сочетать с шортами. Например, с бермудами, которые не слишком облегают бедра и ягодицы. Не забывайте заправить футболку в шорты.

Толстовка с круглым вырезом

Когда мы примеряем образ бойфренда, то вряд ли хотим презентовать неженственный образ. Чтобы лук получился изысканным, нужно сыграть на контрасте. Например, скомбинировать толстовку бойфренда оверсайз с велосипедками и с туфлями или босоножками на каблуках. Обувь как раз и добавит нотку женственности и элегантности, и лук не получится брутальным.

Джинсовый комплект

Сочетайте любимые рваные джинсы с рубашкой бойфренда оверсайз для презентации лука в уличном стиле. Джинсовые комплекты являются особенно актуальными в предстоящий летний сезон, поэтому вам не стоит их избегать.

Бейсболка

С помощью аксессуаров бойфренда можно создать стильный образ. Например, достаточно одолжить у парня бейсболку и сочетать ее с элегантным платьем.

Фланелевая рубашка

Пожалуй, такое изделие наверняка найдется в гардеробе у любого парня. Последуйте примеру модели Хейли Бибер. Скомбинируйте клетчатую фланелевую рубашку с кроп-топом или спортивным топом, а также широкими штанами. Если можете похвастаться плоским животом, тогда отдайте предпочтение джинсам с низкой посадкой. Дополните образ спортивной обувью.