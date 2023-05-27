Скандалы: Закон о КРТ на практике «улучшает качество жизни» одних лишь застройщиков – Полещук

Доцент кафедры архитектуры общественных зданий МАРХИ Максим Полещук высказался о комплексном развитии территорий не только в Петербурге, но и в целом в России

По его словам, региональные власти не должны проводить КРТ в интересах девелоперов. По словам эксперта, люди не доверяют застройщикам и чиновникам, если те предлагают КРТ и реновацию. Россияне неоднократно наблюдали за тем, как в реальности эта инициатива «улучшает качество жизни» девелоперов. Полещук заявил об этом во время круглого стола «Инновационный урбанистический проект – Платформа комплексной реконструкции жилой среды конца 50-х, 60-х годов».

При этом он считает, что сама идея КРТ имеет смысл улучшить жизнь обычных граждан. Однако важное для общества нововведение в процессе реализации меняет истинные цели, из-за чего на первый план выходят коммерческие интересы.

«И вот КРТ – яркий пример тому. Реконструировать территорию нужно, повышать качество нужно, но теми способами и в целях обогащения девелоперов – нет, это не те цели, которые вы называете изначально»,

– поделился Полещук.

В пример он привел ситуацию в Москве. Так, в некоторых районах столицы в результате реновации увеличилась плотность застройки в несколько раз. Застройщики возвели 20-ти и 30-этажные здания, сохранив минимум общего пространства. Изначально планировалось построить дома в 9-12 этажей.

На это повлияло девелоперское лобби, чего опасаются петербуржцы. Пример Москвы стал одной из причин, из-за которых горожане выступают против КРТ в версии Смольного.

Напомним, кассационный суд аннулировал в третьем чтении судебные акты о прекращении дела об отмене закона о КРТ, внесенного губернатором Александром Бегловым и «замороженного» до 2024 года. По мнению истцов, результат заседания стал их первой победой. Так, представитель движения «Гражданский Петербург» Ольга Лихацкая считает, что решение кассационной комиссии заставит суд прислушаться к доводам истцов по этому вопросу.

Кирилл Куликов