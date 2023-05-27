 

“Я ухожу”: Высоцкая сделала публичное заявление

27.05.2023, 17:57, Новости дня
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В Сети поползли слухи о разводе звездной четы, а все из-за одной туманной публикации, которую Юлия Высоцкая добавила на своей странице. Артистка разместила серию фото, на которых она шагает прочь в черной одежде, не показывая лица. Используя хэштеги, звезда намекнула, что отправляется в Санкт-Петербург, но главный посыл заключила в описании к снимкам.

“Закрой за мной дверь. Я ухожу”, — сделала публичное заявление Юлия Высоцкая, цитируя слова песни Виктора Цоя.

При этом о подробностях, касаемо вектора направления, знаменитость умолчала. Таинственный контент звездной блондинки оперативно стал объектом сплетен. Некоторые предположили, что Андрей Кончаловский в чем-то провинился и Юлия Высоцкая решила его оставить. Нашлись и те, кто ничего не смог понять.

А что произошло? Извините, не в теме…”, “Ну вот, уже написали где-то, что Юлию Высоцкую довели и она уехала!”, “Это крик души?”, “Состояние: взять узелок и уйти в туман, только в узелок положить нечего”, — написали в комментариях взбудораженные поклонники.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году, а в 2019-м прошли обряд венчания. Они доказали, что любви покорны все возрасты, ведь телеведущая на 36 лет моложе режиссера.


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