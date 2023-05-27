Нутрициолог Строков назвал простой способ очистить почки

Доктор Строков назвал простой способ детоксикации и очищения почек.На кислотно-щелочной баланс организма также влияет высокое содержание мочевой кислоты и животных белков.

“Это приводит к повышению кислотности, что также нагружает почки. Поэтому во время детоксикации почек следует хотя бы сократить потребление продуктов, содержащих большое количество этих веществ”, – говорит врач-диетолог Игорь Строков.

Десять важных правил

Следует избегать красного мяса и колбас – по возможности готовьте все сами.

Свежие фрукты и овощи полезны – каждый день употребляйть клетчатку. К ним относятся льняное семя, семена подорожника и хлеб из несоленой муки.

Приправы следует использовать экономно, если они вообще есть. Предпочтительнее свежие травы.

Алкоголь и кофе следует избегать.

Как можно меньше сахара и жира.

Вода необходима для работы почек. Выпивайте два литра ежедневно. Для почек нет необходимости пить больше воды, если только вы не склонны к чрезмерному потоотделению. В этом случае вам необходимо увеличить потребление жидкости. Свежевыжатый цитрусовый сок снижает кислотность напитка (это оказывает значительное влияние на ваш организм, поскольку содержит минералы) и, согласно исследованиям, может защитить вас от образования камней в почках. Важно также спланировать свою почечную неделю так, чтобы она прошла без стресса и расслабления.