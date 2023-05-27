Гастрономический фестиваль “Рыбная неделя”, который стартовал в Москве

Пресс-служба организаторов “Московских сезонов” сообщила, что с 26 мая по 4 июня в Москве пройдет “Рыбная неделя” – фестиваль гастрономии.

По всему городу в торговых павильонах будут продавать рыбу и морепродукты, которые употребляют в пищу разные народы России. Специализированный рынок фестиваля расположен на пересечении площади Революции и Манежной площади. На Рыбном рынке традиционно представлена охлажденная, замороженная и слабосоленая продукция. “Особое место занимают живые раки стригун-опилио, сельдь и крабовое мясо”, – заявили организаторы.

Рынок работает с 11 утра до 21:00 по московскому времени в будние дни, а в выходные открывается на час раньше.27 мая в Парке Горького пройдет большое рыболовное мероприятие. Здесь вы сможете приобрести необходимое снаряжение и познакомиться с этим искусством. В рамках мероприятия будут организованы зоны отдыха, а за участие будут выдаваться призы. 2, 3 и 4 июня на Гольяновском пруду и Коломенской набережной также пройдет чемпионат рыболовов-профессионалов и любителей.