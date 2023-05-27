Сумма российских денег, замороженных на территории Евросоюза, составляет более 24 миллиардов евро

В статье также говорится, что до декабря прошлого года Европейский Союз заморозил 18,9 миллиардов евро в частных российских активах. В публикации говорится, что в настоящее время под санкциями находятся 1 473 человека и 205 компаний. Когда началась спецоперация, Запад усилил санкции против Москвы.

В результате в резервах российских Центробанков было заморожено около 300 миллиардов долларов. Западные чиновники неоднократно заявляли о своем желании конфисковать замороженные активы и передать их Украине. Однако международное и национальное законодательство запрещает им это делать. Несмотря на это, Запад не прекращает искать способы использования российских активов.

В Москве такие намерения всегда называют воровством. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков недавно заявил, что другие страны по закону обязаны вернуть российские средства без каких-либо условий. Пресс-секретарь Кремля заявила, что эти страны нарушают свои законы и международное право, отказываясь размораживать российские деньги.