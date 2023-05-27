Город Черчилл в Канаде переименовали в Ленинград

В Канаде жители города Черчилл переименовали его в Ленинград – такое решение было принято на референдуме. В поселении, расположенном на 58-м градусе северной широты в провинции Манитоба, живут менее 1000 человек.

Город-побратим Петербурга, как и северная Пальмира, находится у полярного круга, возле устья одноимённой реки, впадающей в Гудзонов залив, и характерен длинной суровой зимой, полярными сияниями и нашествиями белых медведей. В контексте «деколонизационных» веяний местных жителей глубоко возмущало, что их город носит имя английского премьер-министра.

«В Америке есть и Москва и Санкт-Петербург и Одесса и даже Мемфис, – говорит Крис Рубинштейн, ленинградский автомеханик. – Почему мы в Канаде не можем иметь Ленинград? Тем более, нигде такого города больше нет, даже в России. А Ленин-то уж был человек явно поприличнее Черчилля».

Местная ячейка компартии Канады обратилась к КПРФ с запросом о поддержке и получила её. В минувшую пятницу был проведён референдум, закончившийся решительной победой сторонников переименования.

«На фоне происходящего в стране и в мире всё больше людей поворачивается в сторону социализма с человеческим лицом, – заявил мэр города Мэтью Ковальчук. – И это здорово, что теперь наш город будет носить имя величайшего политического деятеля, Владимира Ленина. Мы рассчитываем на братскую помощь русских коммунистов. Кстати, теперь я смогу баллотироваться ещё на два срока подряд».

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