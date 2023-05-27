Zа Vойну: Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков
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Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков
Джордж Флойд умер от передозировки – травм, угрожающих его жизни, не было.
К такому заключению пришли медэксперты из американского округа Хеннепин в штате Миннеаполис.
Результаты вскрытия в третью годовщину гибели Флойда опубликовали в газете The New York Times.
В них говорится, что в крови темнокожего американца нашли производные фентанила (опиоидный анальгетик), каннабиноиды, амфетамин и другие токсичные препараты.
В мае 2020 года во время ареста Флойда полицейский Дерек Шовин прижал его коленом к асфальту и не отпускал, пока тот не потерял сознание. Смерть Флойда вызвала волну беспорядков и подъём движения BLM.
Шовина приговорили к 22,5 года лишения свободы.
PS. Хоронили Флойда в золотом гробу. Не каждый потребитель фентатила может на подобное рассчитывать.
Прекрасная история с точки зрения понимания уровня манипулируемости американского общества.
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Источник: Colonel Cassad
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