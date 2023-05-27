Zа Vойну: Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков

Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков

Джордж Флойд умер от передозировки – травм, угрожающих его жизни, не было.

К такому заключению пришли медэксперты из американского округа Хеннепин в штате Миннеаполис.

Результаты вскрытия в третью годовщину гибели Флойда опубликовали в газете The New York Times.

В них говорится, что в крови темнокожего американца нашли производные фентанила (опиоидный анальгетик), каннабиноиды, амфетамин и другие токсичные препараты.

В мае 2020 года во время ареста Флойда полицейский Дерек Шовин прижал его коленом к асфальту и не отпускал, пока тот не потерял сознание. Смерть Флойда вызвала волну беспорядков и подъём движения BLM.

Шовина приговорили к 22,5 года лишения свободы.

PS. Хоронили Флойда в золотом гробу. Не каждый потребитель фентатила может на подобное рассчитывать.

Прекрасная история с точки зрения понимания уровня манипулируемости американского общества.

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