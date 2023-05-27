Модные образы лета-2023 для женщин 50+

Есть предметы гардероба и наряды, которые помогут выглядеть стильно и современно женщинам старше пятидесяти лет. Разбираемся, на какие именно изделия и из каких материалов стоит обратить внимание летом-2023.

Деним и вязаные вещи

Смело пополняйте гардероб джинсовыми сарафанами, куртками, рубашками, комбинезонами, ведь изделия из денима будут в моде все предстоящее лето.

Также актуальными станут связанные крючком вещи. Например, топы, кардиганы.

Платья в стиле бохо

Создавайте элегантные и изысканные образы с платьями в стиле бохо. Отдавайте предпочтение вещам длины макси или миди. Сочетайте их с обувью на плоском ходу или на невысокой танкетке.

Юбки макси

Большой популярностью будут пользоваться юбки длины макси. Вы можете выбрать изделие из любого материала на свое усмотрение: денима, льна и т. д. Для презентации уличного лука подойдут юбки карго с накладными карманами, а для романтичного и нарядного — со складками, из струящейся тонкой ткани.

Костюм-двойка

Речь идет о комплектах, состоящих из рубашек и юбок макси или миди. Отдавайте предпочтение одежде нейтральных оттенков, если хотите презентовать сдержанный и формальный образ. В данном случае уместнее всего будут комплекты из тонкого льна.

Брючный костюм

Если говорить о трендовых брючных костюмах, то можно выделить две особенности. Первая: комплект должен состоять из брюк свободного кроя и пиджака оверсайз. Вторая: отдавайте предпочтение одежде ярких оттенков, если нужно презентовать вечерний лук.

Блейзер оверсайз

Даже летом это изделие не выйдет из моды. Чтобы образ получился современным, сочетайте блейзер оверсайз нейтрального оттенка с джинсами прямого кроя. На лето подойдут укороченные штаны.

Зеленый цвет

Это самый трендовый оттенок сезона. Смело пополняйте гардероб такими изделиями.

Мешковатые джинсы

Если говорить об актуальной модели брюк, то это мешковатые джинсы. В них вы будете себя чувствовать максимально комфортно.