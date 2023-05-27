“В этом своя романтика — романтика одинокого человека”: Анастасия Стежко о вечной жизни и точках соприкосновения с героинями

Анастасия Стежко могла бы стать звездой подиумов, блистать на обложках модных глянцевых журналов, однако отдала предпочтение актерской деятельности. Она дебютировала в кино на третьем курсе института. На сегодняшний день фильмография знаменитости насчитывает десятки кинолент.

О «Вампирах средней полосы»

Недавно состоялся премьерный показ второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». Перед Стежко стояла непростая задача: вжиться в образ Аннушки, которую в первом сезоне играла другая актриса.

Анастасия признается, что не испытала особенных трудностей. Она показывала Аннушку сквозь призму своего видения, чтобы полностью отобразить сущность персонажа. Позитивная обратная связь от создателей проекта стала подтверждением того, что у Стежко это получилось.

Актриса признается, что команда приняла ее сразу, не было даже момента привыкания. Стежко считает, что преимуществом стал факт наличия нового режиссера во втором сезоне. Они оба были новичками.

О подготовке к роли и дискомфорте на съемках

Стежко признается, что перед съемками посмотрела первый сезон сериала, чтобы лучше понять концепцию проекта, характер своей героини. В то же время другие фильмы и сериалы о вампирах актриса не смотрела, поскольку не видела в этом никакого смысла.

По словам Стежко, ей было важно поддерживать себя в хорошей физической форме, поскольку съемки предполагали наличие большого количества экшен-сцен.

Актриса признается, что ей было дискомфортно работать в капе с клыками. Особенно поначалу, когда знаменитость неправильно надевала капу и создавалось ощущения, будто зубы сдавливает изнутри. Сложной оказалась сцена драки, где нужно было постоянно быть в клыках.

Не самой вкусной оказалась «кровь». Точного состава такой субстанции Стежко не знает, но признается, что жидкость оказалась тягучей и приторной, и пить ее было неприятно.

О вечной жизни и суперспособностях

Знаменитость считает, что духовная составляющая живет вечно, ей не нужна никакая оболочка. Она сама бы не хотела жить вечно, считая такой «дар» тяжкой ношей: ведь приходится переживать близких людей. С другой стороны, артистка отмечает, что в романтике одинокого человека есть своя романтика.

Если говорить о суперспособностях, то Стежко бы не хотелось читать мысли. Она считает, что человек по своей натуре эгоистичен, поэтому не всегда готов узнать неприглядную правду о себе. Из суперспособностей актрису привлекает разве что умение менять реальность вокруг себя и суть происходящего, как это делал доктор Стрэндж из вселенной Марвел. Но даже при наличии такого дара Стежко бы ничего не меняла. По ее мнению, обладая сверхспособностями человек все равно приходит к желанию прожить нормальную человеческую жизнь.

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О сравнении с героиней

Как актриса, Стежко пытается найти точки соприкосновения со своими персонажами. Свою Аннушку из «Вампиров средней полосы» она считает замкнутым и закрытым, но в то же время теплым и душевным персонажем. Актриса предполагает, что ее героиня является интровертом по психотипу. В то же время сама Стежко в жизни более открытый человек, привыкла доверять людям и выражать свои эмоции.

Актриса призналась, что за последний год она пережила внутреннюю трансформацию: стала более гибкой и научилась прислушиваться к себе. Стежко предполагает, что такие перемены связаны с материнством. В 2020 году она родила дочь Стефанию от дипломата Дмитрия Старостина. Сейчас актриса в разводе.

Об идеальном мужчине

Стежко предпочитает не распространяться о личной жизни. Неизвестно, нашла ли она нового избранника после развода. Говоря об идеальном мужчине, актриса признается, что ценит такие качества как смелость, честность, доброта, порядочность. Также ей важно, чтобы избранник был внутренне зрелым. Тогда он сможет брать на себя ответственность. Также звезде «Вампиров средней полосы» импонирует в мужчинах внутренняя щедрость. Это когда человек готов делиться положительными эмоциями, чтобы сделать жизнь близких лучше.

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О красоте в конфликте

Стежко считает, что кино учит видеть красоту в неожиданных вещах. Например, недавно знаменитость посмотрела картину, где демонстрировался переход от старого Голливуда к звуковому кино. Там был показан резкий контраст между гламурным Голливудом и бедностью, вульгарностью в обычной жизни вне ролей. Стежко пришла к выводу, что красота рождается на стыке таких противоположных вещей, то есть в конфликте.

В обычной жизни красота может проявляться, по мнению актрисы, в нелепых ситуациях. Например, когда кажется, что весь мир ополчился против, когда выглядишь смешно, а потом как будто сморишь на себя со стороны и начинаешь сам смеяться. По мнению Стежко, красоту можно увидеть во всем, но для этого нужно вылезти из своей «ракушки» и проявить любознательность.

О развитии отечественного кинематографа

Стежко считает, что конкуренция с западной продукцией пошла на пользу отечественному кинематографу. Запад демонстрировал высокий уровень: и это проявлялось не столько в визуальных эффектах, сколько в сценариях, когда поднимались и затрагивались актуальные, социально значимые темы. В связи с этим и у отечественных киношников возрос уровень сценарного мастерства. Стало презентовать много достойных проектов: причем, даже не по западной кальке.

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Стежко также считает секретом такого прорыва появление онлайн-платформ. Появился спрос на контент, поэтому стали снимать больше сериалов.

О дефицитном кино

Несмотря на большое количество новых фильмов и сериалов, Стежко не хватает доброго кино для семейного просмотра. Актриса поясняет, что картины не должны быть о «розовых слониках». Они должны показывать, насколько важно воспитывать человека с большой буквы. По словам знаменитости, когда встает выбор между материальным и духовным, между тем, чтобы сделать что-то только для себя или еще для кого-то другого, то важно донести до окружающего поколения, что мы не одни, что есть и другие люди. Стежко отмечает, что как молодой маме, ей больше всего не хватает именно таких фильмов, которые могут прививать правильные духовные и жизненные ценности.

О дочери

Свою дочку звездная мама считает эмоциональным, ярким, любознательным ребенком. По словам Стежко, Стефания очень музыкальная, у нее хорошее чувство ритма, она хорошо танцует. А еще у ребенка есть художественные способности. Актриса отмечает, что как для своего возраста, дочь прекрасно рисует. Сейчас они учат алфавит.

О мистике

Стежко не увлекается эзотерикой. Но она верит в то, что нас окружает энергия. Поэтому, когда человек производит тот или иной импульс (поступками, мыслями и т.д.), запускает намерение, тогда получает ответную реакцию. Актриса не считает, что всем явлениям нужно искать научные или логические объяснения.

Об увлечениях

Недавно Стежко получила психологическое образование. Теперь она является обладательницей диплома (причем, с отличием) по курсу «Гештальт-терапия». Актриса поясняет, что решила поучиться на психолога, чтобы лучше разобраться в своих внутренних проблемах и лучше понимать окружающих людей.

Знаменитость рассказала, какие занятие заряжают ее энергией и дарят много положительных эмоций. К примеру, Стежко восстанавливает силы на природе. Ей также нравятся литература, философия, изобразительное искусство, путешествия с близкими. По словам знаменитости, она о всем может найти ресурс. Главное — быть к этому открытым.