 

Красотка из “Уральских пельменей” выпятила сочные ягодицы на улице

27.05.2023, 16:40, Новости дня
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39-летняя брюнетка живет в свое удовольствие, не стирать же мужчнины трусы, в самом деле, да и памперсы светской львице с большими амбициями ни к чему. Когда актриса покинула шоу “Уральские пельмени”, то освободила время для разных проектов. Юлия Михалкова не только сверкает расхристанным декольте, но и ратует за поддержку экологии на различных акциях.

Реклама стала правой рукой знаменитости, ведь презентабельная внешность позволяет хорошо заработать на моделинге. Пикантные снимки с ноткой эротики раззадоривают мужскую половину поклонников Юлии Михалковой. Недаром же ее признали секс-символом бывшего состава шоу “Уральские пельмени”.

Недавно звезда рассекретила свое времяпровождение в рамках проекта “Чистое будущее”. На переполненной людьми улице Юлия Михалкова попала на видео в интригующей позе. В разгар спортивного мероприятия красотка из шоу “Уральские пельмени” присоединилась к участникам и выпятила сочные ягодицы для приседа.

Кадры артистка разместила в телеграм-канале, дополнив их отдельным постом. “Вы же ждете от меня спорта”, — отметила знаменитость.

Напомним, после ухода Юлии Михалковой из шоу “Уральские пельмени” еще большую популярность приобрела ее коллега Илана Юрьева. Эта стройная заводная брюнетка стала главным украшением проекта, избавившись от конкурентки.


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