 

Фото Волочковой с набухшей грудью вызвало шквал негодования

27.05.2023, 16:40, Новости дня
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Анастасия Волочкова продолжает эпатировать искушенных россиян смелыми выходками. Звезда является активным пользователем соцсетей и никогда не упускает возможность выложить свежий контент. На этот раз, казалось бы, безобидное фото вызвало шквал негодования у поклонников примы.

На фото Анастасия сидит в машине, одетая в небесно-голубое платье с глубоким вырезом. Из-за фасона грудь балерины на фото вышла набухшей и оголенной. Подписала снимок звезда словами: “Еду поздравлять дорогого друга”. В руках балерина держит огромный букет белых роз.

В комментариях поклонники звезды разделились во мнениях по поводу нового фото. Одни написали, что Анастасия Волочкова выглядит прекрасно, но должна почаще выкладывать такие красивые фото, и тогда на ее странице не будет негатива, а от фанатов будут сыпаться комплименты. Но большую часть комментариев направили все-таки против балерины.

“Ради дочери, пожалуйста, поменяйте свой алкогольный образ жизни”, “В подарок шпагат”, “Анастасия, смените бровиста”, “Парик или накладные волосы”, – это лишь малая часть негативных комментариях в сторону Волочковой.

Надо отдать балерине должное: она не стала устраивать разборки в соцсетях и никак не ответила хейтерам. Блондинка уже привыкла к критике в свой адрес, поэтому держится в таких ситуациях достойно. Хочется верить, что Анастасия Волочкова старается вести здоровый образ жизни и не злоупотребляет алкоголем.


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