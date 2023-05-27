 

Врач-уролог Гасанов назвал продукты, которые убивают почки

27.05.2023, 16:18, Разное
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Почки подвергаются нагрузке из-за загрязняющих веществ, неправильного питания и остатков лекарств. Такое заявление сделала врач-уролог Гасанов.

Многие люди в первую очередь думают о печени, когда речь заходит об облегчении состояния и детоксикации. Часто упускается из виду, что почки также способны делать удивительные вещи в плане удаления загрязнений. Нефроны в почках очищают более 1 000 литров воды в день. Почки отфильтровывают токсичные вещества, такие как токсины, остатки лекарств и мочевина. Затем они образуют мочу, которая используется для вымывания загрязняющих веществ из организма. Почки могут быть перегружены, если они постоянно используются и если их функция уже нарушена. Образ жизни и неправильное питание являются основными причинами ожирения, диабета, высокого кровяного давления и других заболеваний.

Фаст-фуд – главный виновник проблем почками, поскольку он содержит большое количество сахара и жира. Соль для приготовления пищи также наносит вред. Почки должны вымывать избыток натрия из крови. Соль, превышающая рекомендуемую дневную норму в шесть граммов в день, может перегрузить органы, фильтрующие кровь. Она содержится во многих фастфудах и готовых блюдах, включая колбасу и сыр.

Фосфат – это минерал, который действует как загуститель, стабилизатор и стабилизатор. Его добавляют во многие пищевые продукты под номерами Е 459-325. Фосфаты содержатся в плавленом сыре и колбасе, а также в коле. Они вызывают повреждение почек и могут привести к накоплению кальция в сосудах.

Если функция почек уже ограничена, слишком большое количество животного белка может привести к ее дальнейшему нарушению. Рекомендуется ограничивать потребление белка на килограмм веса тела не более чем 1,5 граммами. Большее количество может привести к нагрузке на почки.


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