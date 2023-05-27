Компания Apple объявила о скором закрытии своих популярных сервисов

Компания Apple объявила о прекращении автозагрузки фотографий в сервис iClouds “Мой фотопоток” 26 июля 2023 года. Об этом пишет MacRumors.

My Photo Stream – это инструмент, который позволяет автоматически загружать фотографии в облако с помощью таких устройств, как iPhone, iPad и iPod Touch. Он также работает с компьютерами Mac и PC. Фотографии, загруженные на один гаджет, доступны на других устройствах для редактирования, просмотра и загрузки.

Фотографии, синхронизированные через My Photo Stream, будут удалены со всех устройств, кроме того, которое использовалось изначально. Apple предлагает сохранять фотографии в памяти устройства, чтобы обеспечить доступ к ним на нескольких устройствах. iCloud Photos возьмет на себя функцию автозагрузки фотографий и их синхронизации после отключения My Photo Stream. iCloud Photos совместим со всеми iPhone, iPad под управлением iOS 8.3 или более новой версии и всеми Mac, использующими OS X Yosemite.