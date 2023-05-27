Экономисты предостерегают фирмы, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, от инвестиций

Из-за нынешнего “ценового пузыря” на рынке инвесторы идут на огромный риск, вкладывая средства в компании, занимающиеся искусственным интеллектом. Об этом пишет CNBC, ссылаясь на Дэвида Розенберга, экономиста и главу аналитической фирмы Rosenberg Research.

Эксперт сказал: “Нет сомнений, что мы находимся в самом разгаре пузыря”. Розенберг заявил, что индекс Nasdaq 100, в который входят цены акций технологических компаний, пережил “странный и очень продолжительный” подъем. За последние шесть месяцев индекс вырос на 18,6 процента.

Розенберг не считает нынешний импульс многообещающим. Он напоминает о массовых инвестициях в технологии искусственного интеллекта, которые имели место во время “пузыря доткомов” в 1990-х годах. По мнению экономиста, из-за популярности ИИ инвесторы стали меньше обращать внимание на возможность рецессии.

Котировки ценных бумаг, выпущенных банками, производителями потребительских товаров и транспортными компаниями, также намекают на то, что рецессия неминуема.