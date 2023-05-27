 

Zа Vойну: Пятилетки возвращаются

27.05.2023, 16:15, Разное
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Путин призвал объявить в России пятилетку созидательного предпринимательства.

В период сложных вызовов многие российские предприниматели проявили настоящие бойцовские качества, работают уверенно и собранно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». На мероприятие, приуроченном ко Дню российского предпринимательства, он предложил также объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда», передает пресс-служба Кремля.

«Предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу – объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. И наполнить его не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой, в том числе по таким направлениям, как улучшение делового и инвестиционного климата (эта работа ведется, но ее нужно, безусловно, продолжать), рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами – и так далее, и тому подобное», — заявил Путин.

Президент также предложил разработать «так называемый стандарт социального капитала бизнеса», который подразумевает стабильное и долгосрочное развитие бизнеса и увеличение его вклада в развитие страны в целом. Он призвал включить в этот стандарт «стимулы для предпринимателей, которые хотят участвовать в решении социальных и экологических задач».

https://expert.ru/2023/05/26/putin-predlozhil-obyavit-v-rossii-pyatiletiye-sozidatelnogo-predprinimatelskogo-truda/ – цинк

Пятилетки без Госплана работают плохо. Призывы же к "ответственности бизнеса" куда как менее эффективны, нежели прямое планирование с ясными целями. Особенно если речь идет, к примеру, о вопросах реиндустриализации и импортозамещения.

Источник: Colonel Cassad


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