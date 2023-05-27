Мнение: Либерально-консервативная философия, антиправые левые и турбопатриоты при Сталине

1. Профессор Александр Скоробогатов предлагает вернуть доброе имя российскому либерализму и примирить его с консерватизмом. Для этого нужно вернуться к истокам и отказаться от многих позднейших наслоений, которые изрядно дискредитировали либеральное направление в политике (ссылка):



«Либерализм без либерастии и патриотизм без совка»

Примерно так я бы кратко обозначил суть либерально-консервативной философии, к представителям которой принято относить и «наше все» в русской литературе.

Либерализм ставит во главу угла права и свободы человека, возражать против которых можно лишь по недоразумению. Любой, независимо от формально исповедуемых взглядов, будет настаивать на правах и свободах, если речь идет о себе любимом.

Но последовательная и доведенная до логического конца либеральная мысль умеет проводить границу между моей свободой и свободами других. Делай что хочешь, пока не мешаешь другим делать то, что хотят они.

Кстати, мешать можно не только напрямую, когда физически из-за тебя кто-то в чем-то ограничен, но и опосредованно, через дурное влияние, например, через пропаганду наркотиков, извращений и прочих пороков.

Функция государства в том, чтобы следить за соблюдением правил. Конечным итогом его работы должна стать максимизация суммарных свобод людей. Отсюда вытекает, что правопорядок и защита от внешних врагов — это его святая обязанность, а вот, скажем, экономику или социальную сферу следовало бы оставить частной инициативе.

Эта изначально здравая социальная философия постепенно обросла извращениями, которые, хотя и переворачивают все с ног на голову, стали прочно с нею ассоциироваться. «Либералами» у нас называют предателей и извращенцев. Но это имеет такое же отношение к либерализму, как раковые клетки к органу, на котором они развились.

Для отцов либерализма, таких как Адам Смит или Дэвид Рикардо, либерализм с необходимостью включал в себя патриотизм. Уважающий себя народ и сильное, уверенное в себе государство — без этих элементов не может быть свободы для многих. Хотя и может быть для немногих — бандитов, олигархов или иностранцев, пекущихся о своих, а не местных, интересах.

Другая раковая опухоль к либерализму обычно подступает слева — это разнообразная доброта за чужой счет, а далее не просто за чужой счет, а путем попрания свобод большинства.

Заставим работодателей нанять ненужных им работникам по расовому/гендерному принципу, опустив тем производительность и сделав всех беднее; позаботимся о мигрантах, позабыв об интересах коренного населения; или навяжем всем однополые отношения, хотя этим всем, за редкими исключениями, это совершенно чуждо.

Здесь все в точности по Оруэллу: «свобода — это рабство». Ведь либерализмом здесь именуется теория и практика тирании меньшинства в отношении большинства.

Аналогичная ирония у нас сложилась и относительно родственного либерализму патриотизма, который у нас связывают с разнообразными просоветскими настроениями. При этом, обычно отмахиваются от общеизвестного факта, что отцами советского проекта были отъявленные предатели и лютые ненавистники всего русского, будь то вера, культура, история или государство.

Так что связка либерализм-патриотизм, как и двести лет назад, выглядит золотой серединой, аккумулирующей здоровое и отбрасывающей худое.

В XIX веке в России существовала развитая философская и правоведческая школа консервативного либерализма, её видным представителем был Борис Николаевич Чичерин. Ещё в 1861 году он писал о трёх разных видах либерализма – «уличном», «оппозиционном» и «охранительном», причём только последний является не разрушительным и пустым, а созидательным и прогрессивным. Весьма рекомендую ознакомиться с коротким текстом эссе Чичерина на Руксперте (ссылка).

2. Блогер keleg полагает, что существует два вида левых политиков, причём политики второго вида только маскируются под левых (ссылка):



Определим разделение политики на правую-левую в зависимости от того, на кого равняются при такой политике, на лучших (правые) или на слабых (левые), кто из них в фокусе внимания, о ком пишут, кем восхищаются. <…>

При таком определении искренне левый политик не чужд благотворительности сам, так как он за помощь слабым.

Завистник же пишет о жирующих богачах и о том, что им (не ему) нужно делиться. Таким образом в фокусе внимания завистника опять же не сирые-убогие а богачи, только с противоположным знаком — и он является не левым политиком, а антиправым.

В общем, кто-то за то, чтоб не было богатых, а кто-то за то, чтоб не было бедных… и это принципиально разные позиции.

Лично я полагаю, что в 21-м веке социализм может быть основан исключительно на зависти. Социалистам кто-то мешает работать, если вдруг у них есть такое желание? Нет, никто не мешает. Сегодня суббота, и вот прямо послезавтра, в понедельник, стая социалистов может пойти в Налоговую, зарегистрировать там производственный кооператив (артель) и спокойно работать безо всяких буржуев. Делать станки, выращивать коров или что там они считают достаточно благородным для своих натруженных рук.

Но нет, предложение поработать социалисты с негодованием отвергают. Формулировка обычно следующая: «зачем же я буду работать, если у Абрамовича всё равно останется его яхта». Вынесите за скобки вот эту зависть к Абрамовичу, и вы обнаружите, что социалист просто не знает, каких прав ему потребовать для самого себя.

3. По наводке monetam. Блогер tessey попытался представить, что было бы, если бы во времена Сталина в стране была не жесточайшая цензура, а напротив, свобода слова по типу той, которая была в России до большевиков, и которая вернулась в Россию сейчас (ссылка):

Апелляции турбо-патриотов к Сталину <…> выглядят нелепо и смешно даже не оттого, что ни один турбо-патриот не пережил бы 37-й год (его пережили только молчаливые и исполнительные трудоголики, но никак не говорливые умники, “знающие как надо”). Это ещё полбеды. По настоящему взывания турбо-патриотов к Сталину выглядят смешно, потому что… вы только представьте ЧТО бы они с этим Сталиным сделали, отправь их туда вместе с интернетом! Пятый угол бы этот Сталин у тру-патриотов искал.

Началось бы все с воплей “Сталин слил!” и “Сталин испугался!” из-за отказа от мировой революции. Вот вам и “Путин Сталин агент ЦРУ!”

Потом коллективизация и индустриализация делались бы разумеется “не так”, а они знают “как”!

Испанскую войну, опять же Сталин проиграл (Путин Сирийскую выиграл, но его и это не спасает).

А уж сорок первый… Сорок первый был бы пределом их счастья! “А? Что там с малыми силами на чужой территории? Облажался? ОБЛАЖАЛСЯ! ДОЛОООООЙ!”

А провал Харьковского наступления в 1942? А провал Керченской операции в 1943? Ох, сколько бы лулзов тру-патриоты поимели бы с этих провалов.

А за восстановление Патриархии в 1943 – пух и перья бы от Сталина полетели. Мракобесы! Враги науки! Они сожгли Коперника! <…> А тут вот из него где семинария поперла! Щас он вам граждане жандармерию возродит и господ генералов с погонами! Ой…

А голод 1946? Не мы тут не поняли, слышь Сталин, мы там в войне победили или как? <…> Мы ж в три горла жрать должны, если победители. А может ты того, неправильно победил?