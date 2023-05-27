Генри Киссинджер: «Я прожил сто лет благодаря советской методике»

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в честь своего столетнего юбилея дал интервью телеканалу Fox. Политик признался, что секрет его долголетия заключается в неукоснительном следовании советской методике здорового образа жизни.

Как сообщил политик, всё началось с визита в лагерь «Артек», где сотрудники американских спецслужб прорабатывали со своими советскими коллегами визит Саманты Смит. Киссинджер не хотел выделяться и следовал заветам «красных товарищей»: каждый день делал со всеми утреннюю зарядку, пил компоты из сухофруктов и посещал сеансы фитотерапии. Больше всего руководителю Госдепа запомнился аппарат «Солнышко» и картофельные ингаляции, при помощи которых он лечил простуду. Всё это в конечном итоге успешно вошло в плотный график политика, который по-прежнему верит в исцеляющие» свойства «простых, но эффективных ноу-хау».

– Помню ещё, что внезапно похолодало, сутками шёл дождь. А нам экскурсовод из КГБ приносит какой-то плед в тартан и говорит, мол, возьмите грелку. Только розетка нужна, – рассказал Киссинджер. – Мы удивились – в США только резиновые использовали. В общем, попробовали – прекрасно. Ещё сосед сказал, что можно на больное место приложить, особенно если ушиб или растяжение. В итоге увёз пару таких электрогрелок к себе в Вашингтон, коллегам показал. Вся семья лечилась.

Также Киссинджер рассказал, что одним из первых опробовал на себе знаменитый аппликатор Кузнецова:

– Был ещё местный учёный Кузнецов, он представил нашей делегации первую модель игольчатого массажера. Ты ложишься на него (аппликатор – прим. ред.) целиком, причем не испытываешь боль. А он был разработан с учётом всех зон, на которые можно воздействовать при помощи уколов и нажатий. Никакое иглоукалывание не идёт в сравнение – просто расстилаешь аппликатор и лежишь.

Делясь воспоминаниями, Киссинджер отметил, что жалеет о «необратимой утрате культуры советского оздоровления», но в то же время рад, что многие из методик и практик всё ещё доступны рядовым гражданам России.

– У нас в штате Айдахо каждый второй картошку сажает – пусть ей и подышат. Всяко дешевле, чем ездить в какую-нибудь Флориду или Калифорнию, – добавил собеседник.

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