 

“Есть горяченькая рядом” – Прохор Шаляпин не одинок после смерти жены

27.05.2023, 15:20, Разное
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Полтора года назад жизнь Прохора Шаляпина изменилась навсегда. Его 42-летняя супруга Татьяна Дэвис скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Однако, несмотря на это, Шаляпин продолжает чувствовать пребывание жены рядом с собой.

Шаляпин рассказывает о своих контактах с покойной возлюбленной. Он видит умершую во сне и ощущает ее присутствие наяву. “Моя жена всегда рядом со мной”, – повторяет он.

Шаляпин утверждает, что его покойная супруга является ему наставником и поддерживает его в поиске своего пути. Певец верит, что Татьяна гордится его успехами и следит за ним сверху.

“Моя жена – мой главный талисман”, – говорит Шаляпин. Артист утверждает, что Татьяна помогает ему преодолевать трудности и сохранять здоровье. Почившая избранница дарит ему вдохновение и является его лучшим другом и советчиком.

Несмотря на то, что Шаляпин остался один, он не разочаровался в любви. Он просто отдыхает от отношений и чувствует себя комфортно. “Разные этапы в жизни бывают”, – говорит музыкальный исполнитель.

Звездный мачо уверен, что Татьяна всегда будет рядом с ним и подсобит ему в любых ситуациях. Любовь к ней якобы не угасла и никогда не пройдет. Однако мужчина не одинок. “Сейчас у меня есть тепленькая, горяченькая рядом. Это моя собачка”, – улыбается Шаляпин.

И хотя эмоциональное состояние брюнета из-за горя осложнилось, Прохор Шаляпин продолжает жить и творить, зная, что его жена все видит с небес и подаст верный знак, когда потребуется.


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