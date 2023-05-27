“Как будто пугало”: затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного

Развод скандально известного “мажора” с экс-супругой прогремел еще в 2020 году, но Агата Муцениеце до сих пор не может отпустить прошлое. После разрыва с ней Павел Прилучный успел вдоволь нагуляться с разными красотками, а Зепюр Брутян даже окольцевал. Весной миловидная армянка родила артисту сына Микаэля.

Для супругов пополнение в семье стало подарком судьбы, а вот Агата Муцениеце счастья с ними не разделила. Бурная личная жизнь Павла Прилучного встала ей поперек горла, ведь она так сильно грезила о воссоединении с бывшим.

Наконец, затаившая обиду разведенка подразнила Зепюр Брутян в социальных сетях. В гримерной она накрутила темные волосы в аккуратные кудри, прямо как у возлюбленной Павла Прилучного, и сняла себя на камеру. Вставшая рядом подруга звезды нацепила на голову аналогичный “кудрявый” парик и демонстративно покривлялась.

“Ты как будто пугало”, — дерзко заявила Агата Муцениеце, явно кидая камень в огород Зепюр Брутян. Но как бы ни пыталась звезда задеть соперницу за живое, Павел Прилучный свой выбор сделал и, видимо, ничуть не жалеет.