 

“Как будто пугало”: затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного

27.05.2023, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Развод скандально известного “мажора” с экс-супругой прогремел еще в 2020 году, но Агата Муцениеце до сих пор не может отпустить прошлое. После разрыва с ней Павел Прилучный успел вдоволь нагуляться с разными красотками, а Зепюр Брутян даже окольцевал. Весной миловидная армянка родила артисту сына Микаэля.

Для супругов пополнение в семье стало подарком судьбы, а вот Агата Муцениеце счастья с ними не разделила. Бурная личная жизнь Павла Прилучного встала ей поперек горла, ведь она так сильно грезила о воссоединении с бывшим.

Наконец, затаившая обиду разведенка подразнила Зепюр Брутян в социальных сетях. В гримерной она накрутила темные волосы в аккуратные кудри, прямо как у возлюбленной Павла Прилучного, и сняла себя на камеру. Вставшая рядом подруга звезды нацепила на голову аналогичный “кудрявый” парик и демонстративно покривлялась.

“Ты как будто пугало”, — дерзко заявила Агата Муцениеце, явно кидая камень в огород Зепюр Брутян. Но как бы ни пыталась звезда задеть соперницу за живое, Павел Прилучный свой выбор сделал и, видимо, ничуть не жалеет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Нутрициолог Строков назвал простой способ очистить почки

27.05 / Гастрономический фестиваль “Рыбная неделя”, который стартовал в Москве

27.05 / Сумма российских денег, замороженных на территории Евросоюза, составляет более 24 миллиардов евро

27.05 / Город Черчилл в Канаде переименовали в Ленинград

27.05 / Zа Vойну: Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков

27.05 / Мнение: Почему уроки труда в школах обычно плохи

27.05 / Модные образы лета-2023 для женщин 50+

27.05 / “В этом своя романтика — романтика одинокого человека”: Анастасия Стежко о вечной жизни и точках соприкосновения с героинями

27.05 / Врач-уролог Гасанов назвал продукты, которые убивают почки

27.05 / Компания Apple объявила о скором закрытии своих популярных сервисов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика