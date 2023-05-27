 

Мнение: Ребус от Медведева

27.05.2023, 15:00, Разное
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Зампред Совбеза России разместил в своем telegram-канале очень странную картинку.

Картинку уже посмотрели больше миллиона пользователей telegram. И все они поняли, что хотел сказать Медведев этой картинкой? Один я не понял?

Медведев намекает, что США нападут на Украину, как на Ирак или Ливию? На Украине начнется гражданская война, как в Сирии или Йемене? На Украине, как в Афганистане власть захватит запрещенный в России исламистский талибан?

В общем, какой-то загадочный ребус разместил Дмитрий Медведев. Или я не прав?

Источник: Ирек Муртазин


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