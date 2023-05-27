Появилась информация о портативной консоли PlayStation

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27.05.2023, 14:57, Разное
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Портативная консоль PlayStation Project Q от Sony была представлена ранее на выставке PlayStation Showcase. Она проработает всего три-четыре часа от одного заряда батареи. Об этом рассказал Том Хендерсон, главный редактор Insider Gaming и известный инсайдер.

Хендерсон утверждает, что такое низкое время автономной работы может отпугнуть потенциальных покупателей. По данным Insider, поклонники PlayStation уже выразили недовольство невозможностью играть в Project Q на PlayStation 5 без подключения PlayStation 5. Хендерсон считает, что Project Q будет успешным, но по низкой цене: менее 200 долларов. Цена вряд ли составит 200 долларов, поскольку аксессуары PlayStation обычно стоят дорого.

Компания, например, берет 200 долларов в США (около 16 000 рублей по курсу на 27 мая 2023 года) и 240 евро в Европе (более двадцати тысяч рублей по курсу на 27 мая 2023 года).Как пишет “Газета.Ru”, Microsoft высмеяла PlayStation Showcase, презентацию игры.


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