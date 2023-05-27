Диетолог Строков: Почти каждый человек испытывает дефицит микроэлементов

Игорь Строков, нутрициолог, объяснил, почему поливитамины могут принести пользу вашему здоровью. Он пояснил о питательных веществах, которых часто не хватает.

По словам врача, это витамин D, фолиевая, кислота, кальций и магний. Также в них содержится селен железо, йод и омега-3. Все они играют жизненно важную роль в поддержании здоровья.

“Питательные вещества, которые мы потребляем с пищей, влияют как на иммунную систему, так и на восприимчивость к инфекциям. Стандартная западная диета не обеспечивает достаточного количества необходимых витаминов и минералов. Это результат сочетания факторов, включая низкое качество пищи, сверхпереработанные продукты и нашу современную окружающую среду. Мы не едим достаточно пищи, чтобы удовлетворить свои потребности в питательных веществах, когда подвергаем свой организм повышенному загрязнению или стрессу”, – заявил Строков.

Врачи рекомендуют принимать поливитамины, а не отдельные питательные вещества, чтобы удовлетворить основные потребности в питании. Мультивитамины лучше всего принимать после еды, поскольку они содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин Е. Цинк также может вызвать тошноту, если вы принимаете его натощак. В идеале, продукты, которые люди едят, должны обеспечивать их всеми необходимыми питательными веществами. Это усложняется напряженной жизнью.

Диетологи также рекомендуют употреблять “разнообразные фрукты, овощи и молочные продукты, а также постное мясо и фасоль, бобовые и орехи.