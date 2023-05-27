Компания Xiaomi представила “убийцу” Dyson

Xiaomi представила в Китае фен Mijia Gentle Little Hurricane Yunmanbai, аналог Dyson Supersonic. iXBT рассказал эту новость.

Mijias H501 Gentle Little Hurricane Yunmanbai – это мотор с высокой эффективностью и мощностью, но низким уровнем шума. Утверждается, что фен Xiaomi способен высушить короткие волосы в течение одной минуты. По данным производителя, для сушки длинных волос требуется пять минут. Мотор фена может разгоняться до 110.000 оборотов в минуту.

На ручке тумблер регулирует скорость. Кнопка на ручке также может использоваться для регулировки температуры воздуха. Mijia Gentle Little Hurricane Yunmanbai имеет возможность выдувать теплый, холодный или горячий воздух. Фен получил систему защиты от перегрева и систему шумоподавления. Его вес составляет около 345 граммов.

Новейший продукт Xiaomi уже поступил в продажу на JD.com в Китае по цене 299 юаней, что составляет около 3,4 тысячи рублей по текущему курсу на 27 мая 2023 года. Для сравнения, цена фенов Dyson Supersonic составляет $350-600 ($28-47 тыс. по текущему курсу на 27 мая 2023 года).