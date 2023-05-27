 

Трендовые стрижки лета-2023 для тонких волос: что из них подойдет женщинам старше 65

27.05.2023, 14:27, Разное
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Проблема тонких волос затрагивает многих женщин, однако она становится более актуальной для представительниц прекрасного пола старше 65 лет. И в этом случае нет повода для переживаний, поскольку есть много разных моделей причесок, которые идеально подходят именно для тонких волос, оставаясь при этом моделирующими и омолаживающими.

Стрижка пикси

Эта многослойная короткая стрижка является идеальной для зрелых дам с тонкими волосами. Ее характеристикой является красота и элегантность, женственность и креативность. Остановите на ней свой выбор и на собственном опыте констатируйте все эти преимущества.

Гладкий короткий боб

Очень стильная прическа, идеально моделирующая форму лица и однозначно омолаживающая. Челка покрывает морщинки на лбу и в уголках глаз, форма визуально увеличивает объем, и тонкие волосы будут смотреться просто идеально. Плюсом является то, что такая прическа отлично смотрится с очками, под нее легко можно подобрать модную и стильную оправу.

Волнистая многослойная прическа средней длины

Даже если волосы истончились и присутствует проплешина, очень просто исправить ситуацию. Остановите выбор на многослойной стрижке средней длины. Если волосы не волнистые от природы, используйте плойку или бигуди (накручивайте не очень туго и снимайте до полного высыхания).

Боб А-силуэта

Очень стильный боб, который также сделает вас моложе. Это произойдет потому, что удлиненные пряди у лица отвлекут внимание от второго подбородка или не очень гладкой кожи на шее. Челка поможет скрыть морщинки на лбу и глазах.

Круглый боб

Даже самые тонкие волосы, благодаря уникальной технике, будут смотреться объемными. Отдайте предпочтение круглому бобу с удлинением или без него. Челку можно сделать ровной или косой с боковым пробором, в любом случае это будет смотреться просто восхитительно.

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Шегги

Универсальная красивая прическа, которая идеально подходит как для деловой, так и для неформальной обстановки. Длина может быть укороченной или приближенной к средней, все зависит от вашего вкуса. Шегги отлично смотрится на волосах любых оттенков, в том числе и седых.

Удлиненный боб

Если вы не готовы расстаться с длиной, обратите внимание на эту прическу. Она очень красивая, стильная и нарядная. Тонкие волосы смотрятся более объемными, каждая прядь занимает свое законное место. Многослойность сегодня в тренде, и вы можете попросить мастера сделать слои ближе к кончикам или от середины длины.

Пикси-боб с длинной челкой

Корректирующая форму лица прическа, которая также является омолаживающей. Волосы выглядят пышными, цвет не имеет значения, поскольку отлично смотрятся любые варианты. Длинную челку можно полностью перенести на одну сторону или предпочесть прямой пробор (трансформируя ее в челку-шторку).

Цветовое решение

Отдайте предпочтение светлым оттенкам, которые являются омолаживающими. Достаточно придать прическе правильную форму, слегка взъерошить волосы, предварительно нанеся на них стайлинговое средство, и лук сразу преобразится в лучшую сторону.

Сегодня в тренде седина, потому можно немного осветлить пряди или оставить волосы седыми (тонировать оттенком по своему вкусу).


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