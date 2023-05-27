Как скорректировать челкой высокий лоб: тренды лета, идеальные для этой цели

Высоким считается лоб, на котором можно разместить пять пальцев руки (приложите руку так, словно вы пытаетесь измерить температуру). Это преимущество вашего лица, однако если вы хотите немного прикрыть лоб, используйте челку. Она является трендом этого лета, может быть представлена разных вариантах длины и формы, идеально подходит к множеству моделей причесок. О том, каким следует отдать преимущество, пойдет речь в данной статье.

Прямая густая челка

При выборе челки рекомендуется учитывать не только высоту лба, но и форму лица. К примеру, если вы являетесь обладательницей удлиненного или идеально овального лица, вам подойдет густая ровная челка до бровей. Она отлично сочетается с любой прической, в том числе и с прямыми распущенными волосами.

Дугообразная челка для волос средней длины

Это также очень хорошая форма челки, которая идеально подойдет к высокому лбу. Кроме того, она поможет сделать узкое лицо более круглым, а широкие узким, если вы сделаете пряди по бокам чуть ниже центральной части. Светлые пряди добавят свежести и помогут волосам выглядеть более естественно.

Длинная челка

Вы можете разделить ее пробором посередине и порадоваться красоте челки-шторки или отдать предпочтение боковому пробору. Длинная челка великолепно смотрится на волосах любой длины, она удачно прикрывает лоб и делает прическу моделирующей, а также омолаживающей.

Укороченная с волосами средней длины и окрашиванием омбре

Если вы являетесь обладательницей высокого лба, лучше отказаться от слишком короткой челки. Ваш идеальный вариант укороченной челки — это длина чуть выше бровей. Форма может быть ровной или полукруглой, отлично смотрится с волосами средней блины с осветленными кончиками.

С прической «конский хвост» и омбре в теплых тонах

Обратите внимание на то, как привлекательно и стильно смотрится относительно длинная челка с высоким хвостиком и волосами, окрашенными техникой омбре. Переход цвета от светлого к темному и наоборот и теплые оттенки от шоколада до кофе с молоком смотрятся просто потрясающе. Это возможность продемонстрировать красоту черт своего лица (в том числе и высокий лоб).

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Тонкая челка

Челка не обязательно должна быть густой, в этом сезоне в тренде тонкие челки, которые слегка покрывают поверхность лба. Этого достаточно, чтобы преобразить прическу и сделать ее максимально привлекательной.

Если вы являетесь обладательницей волнистых рыжих волос с клубничным оттенком, этот вариант будет для вас одним из самых стильных.

На темных волосах

Красивая густая челка смотрится идеально на темных волосах. Скорее всего, вы являетесь обладательницей темных глаз, и это просто потрясающее сочетание. Темная челка выгодно обрамляет лицо, подчеркивает красоту черт, визуально его уменьшает, что также является плюсом. Даже при наличии высокого лба оно будет казаться утонченным, ведь темный цвет стройнит не только фигуру, но и помогает визуально казаться меньше самому лицу.

С волосами рыжеватого оттенка и прической пляжные волны

Не менее привлекательно смотрятся на фоне челки голубые глаза, особенно эффектно это выглядит с волосами рыжеватого оттенка и прической пляжные волны. Остановите свой выбор на том варианте прически, он просто потрясающий, поскольку является не только красивым, но и моделирующим и омолаживающим.