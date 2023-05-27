 

Лолита Милявская: “Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем”

27.05.2023, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Первом канале набирает обороты вокальный телепроект “Голос”. На днях у конкурсантов состоялись полуфинальные состязания, которые проходят в прямом эфире. Вместе с участниками шоу на сцену вышла Лолита Милявская.

Певица пришла поддержать конкурсанток и спела вместе с ними песню “Шампанское”. Выступление вызвало бурю положительных эмоций у зрителей, а после перформанса Лолита произнесла трогательную речь.

Исполнительница рассказала, что перед выступлением волновалась не меньше, чем участницы проекта. Также Лолита посоветовала конкурсанткам не бояться поражений, потому что, чем больше их случается, тем ценнее победа. “Главное — научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем”, – сказала со сцены Милявская. Певица заявила, что, в первую очередь, должно нравится выступать перед зрителями и наслаждаться этим.

Лолита никогда не стеснялась говорить, все, что думает. Эпатажная певица, которая известна не только своим исполнительским талантом, но и бурной личной жизнью, вполне может давать советы подрастающему поколению с высоты прожитых лет.

Напомним, что в новом сезоне судьями на проекте стали Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и рэпер Баста.

Шоу “Голос” каждый год привлекает множество зрителей и поклонников музыки. Участники проекта получают большую популярность и могут начать свою карьеру в музыкальной индустрии. Многие из них становятся настоящими звездами и продолжают радовать своих поклонников сценическим творчеством.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Смартфон современного города: молодежный, стильный, надежный камерофон

27.05 / “Двойное дно” Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала

27.05 / На саммите в Вильнюсе НАТО предложит Киеву более тесное партнёрство, но не членство

27.05 / Пропутинский экономист – Украина стала жертвой лоббистских кампаний американского ВПК

27.05 / Собчак раскритиковала устаревший и бедный стиль свадьбы Дакоты

27.05 / Дочь певицы Славы призналась в серьезных проблемах после родов

27.05 / В Москве начался капитальный ремонт трех пешеходных переходов

27.05 / Persiana: деликатный взгляд на кухню Передней Азии

27.05 / Более €200 млрд — Евросоюз отчитался о сумме замороженных активов Центробанка

27.05 / “Бросил все”: Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика