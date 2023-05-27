Лолита Милявская: “Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем”

На Первом канале набирает обороты вокальный телепроект “Голос”. На днях у конкурсантов состоялись полуфинальные состязания, которые проходят в прямом эфире. Вместе с участниками шоу на сцену вышла Лолита Милявская.

Певица пришла поддержать конкурсанток и спела вместе с ними песню “Шампанское”. Выступление вызвало бурю положительных эмоций у зрителей, а после перформанса Лолита произнесла трогательную речь.

Исполнительница рассказала, что перед выступлением волновалась не меньше, чем участницы проекта. Также Лолита посоветовала конкурсанткам не бояться поражений, потому что, чем больше их случается, тем ценнее победа. “Главное — научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем”, – сказала со сцены Милявская. Певица заявила, что, в первую очередь, должно нравится выступать перед зрителями и наслаждаться этим.

Лолита никогда не стеснялась говорить, все, что думает. Эпатажная певица, которая известна не только своим исполнительским талантом, но и бурной личной жизнью, вполне может давать советы подрастающему поколению с высоты прожитых лет.

Напомним, что в новом сезоне судьями на проекте стали Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и рэпер Баста.

Шоу “Голос” каждый год привлекает множество зрителей и поклонников музыки. Участники проекта получают большую популярность и могут начать свою карьеру в музыкальной индустрии. Многие из них становятся настоящими звездами и продолжают радовать своих поклонников сценическим творчеством.