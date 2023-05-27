Во всех российских школах появятся парты Павлика Морозова

Министерство просвещения обязало все российские школы

установить мемориальные парты пионера Павлика Морозова. Право посидеть за такой

партой получат дети, проявившие особую сознательность и нетерпимость к

нарушениям дисциплины.

В циркулярном письме, разосланном в школы, говорится, что

сегодня у педагогов нет никаких механизмов поощрения учеников, сообщивших

учителю о неправомерных действиях одноклассников или родителей. Как показало

исследование Института стратегии развития образования, устные благодарности и

положительные записи в дневнике не являются фактором, мотивирующим детей к

сотрудничеству с администрацией образовательного учреждения.

«Сплошь и рядом дети, проявившие сознательность, остаются

безо всякой награды. Вместо этого их оскорбляют и бьют одноклассники. К

сожалению, у нас нет средств для награды материальной, но зримое моральное

поощрение мы способны организовать. День за мемориальной партой Павлика

Морозова – это знак высшего признания и благодарности ученику за своевременное

сообщение», – говорится в письме Минпроса.

Количество парт Павлика Морозова на каждую школу

определяется из расчёта одна парта на двести обучающихся. В зависимости от

значимости проступка, о котором сообщил награждённый, он сможет провести за

партой один или несколько дней. Устанавливать парты рекомендовано не в классах,

а в коридорах школ, чтобы показать добрый пример всем ученикам школы, а не

только одноклассникам награждённого. В целях безопасности парты следует

огораживать небьющимся стеклом, а рядом ставить оперативного сотрудника

образовательного учреждения.

Также ведомство рассматривает возможность учреждения ордена и

медали Павлика Морозова трёх степеней.

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