 

Во всех российских школах появятся парты Павлика Морозова

27.05.2023, 13:33, Разное
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Министерство просвещения обязало все российские школы
установить мемориальные парты пионера Павлика Морозова. Право посидеть за такой
партой получат дети, проявившие особую сознательность и нетерпимость к
нарушениям дисциплины.

В циркулярном письме, разосланном в школы, говорится, что
сегодня у педагогов нет никаких механизмов поощрения учеников, сообщивших
учителю о неправомерных действиях одноклассников или родителей. Как показало
исследование Института стратегии развития образования, устные благодарности и
положительные записи в дневнике не являются фактором, мотивирующим детей к
сотрудничеству с администрацией образовательного учреждения.

«Сплошь и рядом дети, проявившие сознательность, остаются
безо всякой награды. Вместо этого их оскорбляют и бьют одноклассники. К
сожалению, у нас нет средств для награды материальной, но зримое моральное
поощрение мы способны организовать. День за мемориальной партой Павлика
Морозова – это знак высшего признания и благодарности ученику за своевременное
сообщение», – говорится в письме Минпроса.

Количество парт Павлика Морозова на каждую школу
определяется из расчёта одна парта на двести обучающихся. В зависимости от
значимости проступка, о котором сообщил награждённый, он сможет провести за
партой один или несколько дней. Устанавливать парты рекомендовано не в классах,
а в коридорах школ, чтобы показать добрый пример всем ученикам школы, а не
только одноклассникам награждённого. В целях безопасности парты следует
огораживать небьющимся стеклом, а рядом ставить оперативного сотрудника
образовательного учреждения.

Также ведомство рассматривает возможность учреждения ордена и
медали Павлика Морозова трёх степеней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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