 

Дизайн выпущенного к 320-летию Петербурга «Подорожника» раскритиковали горожане

27.05.2023, 12:50, Разное
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Жители Санкт-Петербурга раскритиковали новый дизайн транспортной карты «Подорожник», который подготовили в честь 320-летия со дня основания города. 

О выпуске «Подорожника» в тематическом оформлении сообщила пресс-служба Смольного, отметив, что тираж будет ограничен. Первая партия из 200 штук появится в кассах петербургского метрополитена уже 27 мая.

Однако горожане негативно отнеслись к новости, заявив, кто новый дизайн напомнил им 2000-е. Также они отметили, что простые петербуржцы вряд ли смогут приобрести такой проездной, поскольку партию раскупят «перекупщики», которые попытаются заработать на них через маркетплейсы.

Ранее заявление губернатора Петербурга Александра Беглова о запуске личного кабинета на сайте общественного транспорта и ГКУ «Организатор перевозок», с помощью которого можно пополнить баланс единого поездного билета, раскритиковали эксперты. Таким образом Смольный пытается выдать «желаемое за действительно», чтобы не обеспечивать все турникеты городской подземки возможностью приема оплаты банковскими картами, заявил аналитик Илья Турманидзе.


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