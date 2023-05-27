 

Оттенок “Келли Грин” больше не в моде – ему на смену пришел ярчайший красный: идеи стильных аутфитов

27.05.2023, 11:56, Разное
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В минувшем сезоне в моде был оттенок Келли Грин, то есть зеленый. Предстоящим летом актуальным является яркий красный. Алый оттенок ассоциируется с чувственностью, страстностью, уверенностью в себе, поэтому точно подойдет девушкам, которым нравится привлекать к себе внимание.

Тотал лук

Не боитесь ярких экстравагантных образов? Тогда смело презентуйте тотал луки в ярко-красном цвете. Например, это может быть платье или сарафан. Также имеет смысл присмотреться к комплектам, состоящим из юбок и кроп-топов.

Если вы немного опасаетесь чистого алого цвета, тогда рассмотрите изделия с принтом.

Например, красное платье в мелкий белый горошек не будет смотреться так вызывающе, как просто ярко-алое.

Вы также можете разбавить образ аксессуарами нейтральных оттенков. Например, с красной одеждой летом хорошо смотрятся плетеная бежевая сумка и соломенная широкополая шляпка.

Красный верх или низ

Вы можете освежить любой привычный лук с помощью отдельных изделий красного цвета. Например, это может быть алый топ. Сочетайте его с нейтральным низом. Например, прекрасно подойдут белоснежные брюки или бежевые льняные штаны.

Или можете поступить иначе и сочетать красный низ с нейтральным верхом. Красные брюки или красная юбка создадут гармоничный ансамбль с топом светлого пастельного оттенка. Из обуви подойдет что-то нюдовое или белоснежное.

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Универсальный вариант на лето — это аккуратные белые кеды или кроссовки. В жаркую погоду можете носить нюдовые босоножки или шлепанцы. Присмотритесь к открытой летней обуви с прозрачными вставками из поливинилхлорида — такие изделия в предстоящем сезоне тоже будут весьма актуальны.

Красные аксессуары

Самый безопасный вариант для модниц, которые хотят быть в тренде, но избегают слишком кричащих луков. Суть заключается в том, чтобы просто включить в нейтральный образ алый аксессуар. Например, это может быть сумочка, головной убор, солнцезащитные очки в красной оправе и т. д.

Оригинальное решение — сочетать красную сумочку с футболкой или майкой в бело-красную полоску для создания единого гармоничного ансамбля, где аксессуар сочетается по цвету с одеждой.

Не забывайте, что тренд на красный можно использовать и в контексте макияжа и маникюра. У вас может быть одежда нейтрального цвета, но алые длинные ногти сделают ваш образ более чувственным и женственным. Или можно использовать красную губную помаду для презентации более соблазнительного лука.


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