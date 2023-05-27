Как стилизовать леггинсы в этом сезоне: с прозрачным платьем или вязанной крючком юбкой

Леггинсы уверенно входят в моду. Вот только не все представительницы прекрасного пола знают, как их стилизовать так, чтобы они стали эффектным дополнением любого образа. Вдохновляемся подборкой образов на лето-2023.

С вязаной юбкой

Вам не нравится, что леггинсы слишком облегают фигуру? Вы чувствуете себя дискомфортно, когда внимание приковано к бедрам и ягодицам? В таком случае создайте «защитный слой» в виде вязанной юбки. Сочетайте ее с легинсами такого же оттенка для создания целостного и гармоничного ансамбля.

С геометрическими принтами

С помощью леггинсов с правильными геометрическими принтами можно создать красивый силуэт и подкорректировать недостатки фигуры. Например, вертикальные или диагональные полоски помогут вам выглядеть стройнее и создать иллюзию бесконечных ног. Не бойтесь выбирать леггинсы ярких расцветок. Только пусть темные полосы чередуются со светлыми и кислотных оттенков.

Если нужно визуально расширить бедра, тогда отдавайте предпочтение леггинсам в горизонтальную полоску или с крупными узорами.

В спортивном стиле

Леггинсы идеально подходят для сочетания со спортивной одеждой. Создайте лук из однотонных леггинсов и укороченного-топа, набросьте спортивную куртку или бомбер. Дополните лук кедами или кроссовками и носками.

С прозрачным платьем

Этим летом в моду уверенно входят платья из прозрачных материалов. Если вы неловко себя чувствуете в таких изделиях, где явно будет видно нижнее белье, тогда смело надевайте под низ леггинсы. Так вам будет комфортно, да и образ в целом не получится слишком раскрепощенным и провокационным. Кстати, вы можете выбрать как леггинсы под цвет платью, так и совсем другого оттенка.

Тотал лук

Рассмотрите комплекты, состоящие из леггинсов и топа в одинаковой расцветке. Пусть рисунок на изделиях совпадает. Если сможете дополнить лук аксессуаром в виде головного убора или сумочки с аналогичным принтом, то будет еще лучше. У вас получится целостный образ.

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С футболкой оверсайз

Прикрыть паховую зону и чувствовать себя максимально комфортно в облегающих леггинсах поможет удлиненная футболка оверсайз. Это классическая комбинация, которая подойдет для презентации луков в уличном и спортивном стиле. Если на улице прохладно, то в качестве верхней одежды используйте бомбер. Он может быть короче, чем футболка.

С корсетом

Для создания соблазнительного женственного лука сочетайте леггинсы с корсетом. Либо можно использовать облегающий жилет. Чтобы выглядеть стройнее, отдайте предпочтение туфлям на каблуках. В таком наряде можете смело оправляться в ночной клуб или на вечеринку. Лучше всего презентовать тотал лук из одежды одного цвета. Обувь же может быть акцентной деталью в луке и выделяться по оттенку или по дизайну (например, приветствуется декор в виде блесток).

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С рубашкой в мужском стиле

Если сочетание леггинсов и майки или кроп-топа кажется вам скучным решением, тогда дополните образ рубашкой на пуговицах в мужском стиле. Вы можете использовать ее как альтернативу верхней одежде: например, бомберу или куртке. Сделайте лук более стильным и современным, завязав рубашку спереди на узел и таким образом укоротив ее.

С блейзером оверсайз

Леггинсы сегодня можно использовать для создания полуформальный луков в стиле офисный кэжуал. Для этого достаточно сочетать их с блейзером оверсайз, который прикроет паховую зону. Под блейзер лучше надеть обычную хлопчатобумажную футболку нейтрального оттенка без принта либо с той или иной надписью. Дополните наряд элегантной сумочкой на металлической цепочке вместо ремешка, а также бейсболкой. Из обуви выбирайте что-то на низком ходу. Это могут быть кеды, лоферы или балетки.