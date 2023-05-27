В США полицейские застрелили 102-летнего коматозника на аппарате жизнеобеспечения

В американском штате Айова полицейские застрелили 102-летнего пенсионера, который уже три года как находился в коме и был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Согласно рапорту стражей порядка, мужчина вёл себя подозрительно, не подчинялся законным требованиям и мог быть вооружён.

Трагедия произошла ранним утром 25 мая. Двое полицейских прибыли на вызов в госпиталь св. Елены в городке Оскалуза. Они зашли в палату, где находился пенсионер, а уже спустя несколько секунд раздались выстрелы.

Позже выяснилось, что стражей порядка вызвал внук погибшего. Он признался, что таким образом решил устроить дедушке эвтаназию, которая официально запрещена законами штата. В своё оправдание молодой человек предоставил видеозапись, на которой его родственник говорит:

– Бобби, если я стану овощем и буду обузой для всех, если мой мозг умрёт и больше не будет никаких шансов, просто вызови ко мне копов. Ни о чём не спрашивай и не давай им никаких инструкций, они прекрасно справятся сами.

Согласно результатам судебной экспертизы, стражи порядка выпустили в пенсионера 48 пуль, но не задели жизненно важные органы. К несчастью, рикошетом был задет аппарат жизнеообеспечения – он вышел из строя и пациент вскоре скончался.

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