 

В США полицейские застрелили 102-летнего коматозника на аппарате жизнеобеспечения

27.05.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В американском штате Айова полицейские застрелили 102-летнего пенсионера, который уже три года как находился в коме и был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Согласно рапорту стражей порядка, мужчина вёл себя подозрительно, не подчинялся законным требованиям и мог быть вооружён.

Трагедия произошла ранним утром 25 мая. Двое полицейских прибыли на вызов в госпиталь св. Елены в городке Оскалуза. Они зашли в палату, где находился пенсионер, а уже спустя несколько секунд раздались выстрелы.

Позже выяснилось, что стражей порядка вызвал внук погибшего. Он признался, что таким образом решил устроить дедушке эвтаназию, которая официально запрещена законами штата. В своё оправдание молодой человек предоставил видеозапись, на которой его родственник говорит:

– Бобби, если я стану овощем и буду обузой для всех, если мой мозг умрёт и больше не будет никаких шансов, просто вызови ко мне копов. Ни о чём не спрашивай и не давай им никаких инструкций, они прекрасно справятся сами.

Согласно результатам судебной экспертизы, стражи порядка выпустили в пенсионера 48 пуль, но не задели жизненно важные органы. К несчастью, рикошетом был задет аппарат жизнеообеспечения – он вышел из строя и пациент вскоре скончался.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Админресурс в камуфляже

27.05 / Во всех российских школах появятся парты Павлика Морозова

27.05 / Дизайн выпущенного к 320-летию Петербурга «Подорожника» раскритиковали горожане

27.05 / Оттенок “Келли Грин” больше не в моде – ему на смену пришел ярчайший красный: идеи стильных аутфитов

27.05 / Как стилизовать леггинсы в этом сезоне: с прозрачным платьем или вязанной крючком юбкой

27.05 / Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали?

27.05 / Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег!

27.05 / В Европе новый телефон Xiaomi будет стоить дороже, чем Galaxy S23 Ultra

27.05 / В Иркутской области введен особый противопожарный режим

27.05 / Ремень на талии: стильный тренд лета, который стоит попробовать для дерзкого и необычного стиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика