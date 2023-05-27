В Европе новый телефон Xiaomi будет стоить дороже, чем Galaxy S23 Ultra

Xiaomi представит свой флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra в Европе по цене 1500 евро (примерно 128,8 тысяч рублей). Об этом рассказал портал Gizchina со ссылкой на инсайдера по имени Ишан.

Источники утверждают, что за 1,5 тыс. евро поклонники китайской фирмы Xiaomi 13 Ultra получат модифицированную версию с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища. Это также на 50 евро больше, чем Samsung Galaxy S23 Ultra с аналогичной конфигурацией. Неизвестно, когда камерофон Xiaomi будет запущен в Европе. В РФ продажи новинки не ожидаются. Xiaomi 13 Pro 512GB – текущий флагман компании в России. Он стоит 110 тысяч рублей. В Европе та же модель с 256 ГБ стоит EUR1,3000 (около 111,6 тыс. руб.). Это означает, что если Xiaomi 13 Ultra будет продаваться в России, цена может составить около 140 тысяч рублей.

Флагманский телефон компании Xiaomi, 13 Ultra работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Устройство имеет набор из четырех камер с мегапикселями по 50, разработанных в партнерстве с инженерами Leica, и самый яркий экран на рынке, с показателем 2600 нит.