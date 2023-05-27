В Иркутской области введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен в Иркутской области в связи с прогнозом неблагоприятных погодных явлений, пишет МЧС по региону.

Отмечается, что 27-29 мая в регионе ожидается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) лесопожарная опасность. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что ситуация с природными пожарами на территории Российской Федерации за прошедшую неделю стабилизировалась. Об этом сообщается на сайте ведомства. Было сообщено, что на территории Российской Федерации к 00:00 часам 20 мая горело 60 лесных пожаров на площади 1 699 га. Они были активно потушены. Наиболее сложная ситуация была отмечена в Свердловской области. Там было зафиксировано 28 очагов возгорания на площади 1100 га.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев заявил, что первые природные пожары в Якутии возникли из-за неосторожного обращения с огнем.