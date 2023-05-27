 

Ремень на талии: стильный тренд лета, который стоит попробовать для дерзкого и необычного стиля

27.05.2023, 10:40, Разное
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Необычный тренд приближающегося лета — это ношение ремня на талии. Причем, не поверх одежды, а прямо на голое тело. С таким аксессуаром вам не составит труда создавать дерзкие экстравагантные луки. Вдохновляемся идеями аутфитов.

Тотал лук

Стильный и немного брутальный лук получается при сочетании черного ремня с черной одеждой. В данном случае аксессуар особенно хорошо смотрится с официальными классическими нарядами. Например, с брючными костюмами.

Надевать ремень можно как на талию, так и чуть выше, в районе ребер. Вы можете сделать красивое обрамление ремнем, закрепив его там, где заканчивается кроп-топ.

Постарайтесь сделать так, чтобы серебристая фурнитура на ремне перекликалась с фурнитурой такого же оттенка на одежде.

Вы также можете презентовать экстравагантный тотал, сочетая одежду и ремень других цветов. Самое главное — чтобы в точности совпадали оттенки. Например, красный ремень может стать дополнением к укороченной алой водолазке. Тем более, что насыщенный красный будет в моде предстоящим летом.

Веревки вместо пояса

Вариант для самых смелых и креативных — это вместо обычного поясного ремня использовать веревки. Возьмите аксессуар толстого плетения, чтобы дополнить образ в стиле сафари или бохо. Очень важно, чтобы аксессуар был гармоничным дополнением к вашим вещам и соответствовал стилю.

Можно также использовать аксессуар в виде тонкой черной веревки: такой, которой обычно носят на шее и украшают кулоном. Вы можете использовать сразу две веревки, чтобы подчеркнуть осиную талию.

При желании добавьте украшение: например, кулончик в виде сердечка.

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Если у вас пояс отличается по цвету с одеждой, тогда поступите следующим образом. Создайте гармоничный ансамбль, дополнив пояс другими аксессуарами такого же цвета и желательно материала.

Например, черный кожаный пояс можно дополнить черным кожаным чокером. А если вы сделаете черный маникюр, тогда у вас получится целостный готический образ, независимо от цвета одежды.

Цепочки для женственных образов

Если экстремальные варианты наподобие веревок и широких поясных ремней вам не подходят, тогда рассмотрите тонкие металлические цепочки.

Обычно такие аксессуары можно увидеть на талии у девушек, которые занимаются восточными танцами. Цепочки помогают создать женственный изысканный образ, с очень соблазнительной ноткой.

Цепочка может быть одна, а может быть несколько, причем разной толщины и разной длины. Преимущество таких аксессуаров заключается в том, что они сочетаются с любой одеждой в любом стиле.


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