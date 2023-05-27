Нюдовая помада способна смазать черты лица и лишить его красок: как ее выбрать и нанести правильно

Помада телесного цвета появилась в 1960-х годах спустя многие десятилетия, когда красный цвет считался самым желанным оттенком для женщин. Использование телесного цвета или прозрачного блеска часто связывают с зарождением феминизма, поскольку женщины перестали думать о том, как привлечь мужское внимание, поэтому сосредоточились на своем внутренним мире и карьере. Теперь нюдовая помада не выходит из моды, поскольку позволяет создать качественный повседневный макияж. Но важно правильно пользоваться данным косметическим средством, чтобы не смазать черты лица и не лишить его ярких красок. Довести до совершенства губы телесного цвета может быть немного сложнее, чем просто нанести помаду. Использование помады телесного цвета требует правильного подбора цвета, правильно подготовленных губ и общего качественного макияжа, создающего контраст на других участках лица.

Грамотный выбор оттенка под кожу

Первый шаг к совершенству губ телесного цвета – это знание оттенка вашей кожи. Если у вас прохладный оттенок кожи, выбирайте прохладные нюдовые оттенки, например на персиковой или коралловой основе. Даже самый нейтральный на вид нюд может казаться оранжевым на коже очень холодного оттенка или серым на коже очень теплого оттенка, создавая размытый вид.

Подготовьте свои губы

Перед нанесением помады телесного цвета важно потратить некоторое время на правильное увлажнение и отшелушивание губ. Процедуру нужно повторять до трех раз в неделю. Темные цвета помады могут скрыть несовершенства нежной кожи губ, но нюдовые оттенки выставляют напоказ каждый изъян. Поэтому, если вы хотите постоянно пользоваться нюдовой помадой, то обязательно нужно уделять внимание правильному уходу за губами.

Очертите губы карандашом

Если у вас тонкие губы, то помада телесного цвета может предоставить уникальную возможность сделать их более полными. Выберите подводку на оттенок темнее вашей помады и нанесите ее на внешний край губ, чтобы создать эффект растушевки, в результате чего ваши губы будут казаться больше и пухлее. Это также не позволит губам визуально сливаться с остальной кожей.

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Выбирайте глянцевый, а не матовый нюд

Матовая помада телесного цвета приводит к тому, что лицо кажется размытым, а черты лица – смазанными. В результате возникает ощущение, что девушка страдает от болезни. Этот эффект появляется даже при выборе наиболее подходящего оттенка для тона кожи. Поэтому для предотвращения возникновения такой проблемы целесообразно выбирать глянцевые нюдовые помады или же пользоваться прозрачным блеском поверх матовой косметики.

Не отказывайтесь от румян

Бледные губы в сочетании с бледными щеками – это залог создания невыразительного образа. Поэтому если вы пользуйтесь помадой телесного цвета, то нельзя экономить на румянах. Это позволяет компенсировать недостаток цвета на губах.

Выбирайте влажный тональный крем

Борьба с потускневшим внешним видом при использовании помады телесного цвета заключается в придании жизненной силы и цвета остальным частям лица. Интересным решением считается нанесение влажного тонального крема с матовым покрытием. Это придает коже сияние и молодость, что идеально подходит для губ телесного цвета.

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Пользуйтесь бронзатором

Нанесение на лицо бронзатора преследует двойную цель – очерчивает контуры и придает более здоровый цвет лицу. Сочетание бронзового контура и нюдовой помады позволяет создать великолепный естественный макияж.

Сделайте акцент на глазах

Один из самых вечных и передаваемых из поколения в поколение советов по макияжу заключается в том, чтобы выбрать одну часть лица, которая будет максимально подчеркнута и выразительна по сравнению с остальными частями. Поэтому если вы выбираете для губ нюд, то нужно сделать яркие глаза. Для этого пользуйтесь яркими дымчатыми тенями и стрелками.

Таким образом, нюдовая помада никогда не выйдет из моды. Но для ее использования нужно создать качественный макияж, а также правильно подготавливать губы.